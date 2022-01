Pro Optik: Personelle Weichenstellungen

Markus Kollmann wird Vertriebschef, Jürgen Maderer übernimmt als Head of Expansion

Die Optikerkette Pro Optik will ihren erfolgreichen Kurs der vergangenen Monate fortsetzen und setzt dafür im Managementteam auf Kontinuität und bekannte Führungskräfte, hauptsächlich aus den eigenen Reihen. So wurde Pro Optik-Urgestein und bisheriger Head of Expansion Markus Kollmann jetzt zum Vertriebschef berufen und leitet künftig ein um zwei Sales-Profis vergrößertes Vertriebsteam. Auf ihn folgt Branchenexperte Jürgen Maderer, der in Zukunft als Head of Expansion das weitere Wachstum organisieren soll.

Markus Kollmann wirkt seit 20 Jahren in unterschiedlichsten Führungspositionen bei Pro Optik, vom Niederlassungsleiter über den Chef der eigenen Akademie bis zuletzt zum Head of Expansion. Er hatte die Grundlagen dafür geschaffen, dass das Netz an Fachgeschäften in Deutschland sowohl im Augenoptik- als auch Hörakustikbereich ausgebaut wird. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk soll nun der Vertrieb weiter gestärkt werden. Dafür wird Kollmann als neuer Vertriebschef eine um zwei Sales-Profis aufgestockte Vertriebsmannschaft leiten.

Kontinuität im Management

Auch bei der Nachfolge von Markus Kollmann setzt der Filialist auf Verlässlichkeit und Kontinuität. Denn mit Jürgen Maderer als Head of Expansion hat Pro Optik einen Branchenexperten nach Wendlingen geholt, der vor seinem neuen Engagement mehrere Jahre Mitglied des Managementteams von Brillenprofi und eineinhalb Jahrzehnte Geschäftsführer von Marcolin Deutschland/Österreich/Schweiz war. Zu Beginn seiner Laufbahn war Maderer Filial- und Betriebsleiter gleich mehrerer namhafter Augenoptikunternehmen. Unter seiner Führung soll nun der eingeschlagene Expansionkurs nachhaltig verfolgt werden.

Micha S. Siebenhandl, CEO von Pro Optik, erläutert: „In den vergangenen beiden Jahren sind wir erfolgreich gewachsen, haben unsere Präsenz im Land ausgebaut und auch die Grundlagen für neue Fachgeschäfte gelegt. In dieser nächsten Phase ist es wichtig, die Betreuung der Standorte in so erfahrene Hände wie möglich zu legen. Markus Kollmann, der wie kaum ein anderer Aushängeschild von Pro Optik ist, ist dafür perfekt geeignet. Zugleich war es uns wichtig, seine bisherige Position bestmöglich nachzubesetzen. Deshalb freut es uns, dass wir mit Jürgen Maderer eine Branchengröße verpflichten konnten, mit der wir unseren eingeschlagenen Kurs weitergehen können.“