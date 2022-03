Pro Optik: Stefan Pollok wird Head of Campus

Unternehmen macht aus HR und Campus zwei eigenständige Bereiche

Die Optikerkette Pro Optik, die u.a. mit dem eigenen Campus und einer neuen Einführungswoche im vergangenen Jahr ihr Ausbildungskonzept grundlegend überarbeitet hat, hat Stefan Pollok mit Wirkung zum 1. Februar zum „Head of Campus“ berufen.

Der 34-Jährige feilte seit Dezember 2020 als Referent HR/Campus in enger Zusammenarbeit mit Anja Fujan, bislang Head of HR/Campus und nun Head of HR, an der Weiterentwicklung des eigenen Ausbildungskonzeptes. Um der großen Verantwortung für beide Bereiche gerecht zu werden und Kräfte zu bündeln, teilte die Optikerkette die Abteilung jetzt auf. „HR und campus werden künftig aber dennoch natürlich eng zusammenarbeiten“, so Stefan Pollok.

Recruiting aus den eigenen Reihen

In der Führungsriege setzt das Unternehmen damit weiter auf Kontinuität und bekannte Kräfte, hauptsächlich aus den eigenen Reihen. Mit Stefan Pollok folgt nun ein erfahrener und zertifizierter Projektmanager, der zuvor verschiedene Positionen in der Banken- und der Automobilbranche innehatte.