R+H: Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen

Abschluss der Event-Reihe am Firmenstandort in Bamberg

Bei schönstem Wetter und mit bester Laune kamen rund 400 Partneroptiker am 2. Juli 2022 nach Bamberg, um Rupp + Hubrach (R+H) zum 100-jährigen Jubiläum zu gratulieren und mit den Mitarbeitern zu feiern. Das Event bildete den Abschluss einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe, die aus einer Land Rover-Off-Road-Tour, einem Flugsimulator-Erlebnis nebst Sky-Diving und intuitivem Bogenschießen bestand. Bundesweit waren den Veranstaltungen dieses Jahr insgesamt rund 700 Partneroptiker gefolgt.

Ein großes Highlight in Bamberg war der Produktionsrundgang mit acht Stationen, an denen die Besucher von R+H Mitarbeitern und mit Videos in die einzelnen Produktionsschritte eines Premium-Brillenglases eingeführt wurden. Zu den weiteren Attraktionen des Tages zählten ein Rundgang durch den Kundenservice sowie Instrumente-Präsentationen und eine Ausstellung mit optischen Phänomenen von Lingelbachs Scheune. Der Tag klang aus mit einem Premium-Barbecue mit Show-Cooking, begleitet von Live-Musik.