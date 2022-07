Rodenstock: Umfangreiche B.I.G. Exact Herbst-Kampagne

Gezielte Ansprache jüngerer Zielgruppen

Die B.I.G. Exact Herbst-Kampagne soll neue Akzente setzen, denn der besondere Fokus liegt auf dem starken Saisonthema „Sehen in der Dämmerung“. Das neue Herbstmotiv begeistert eine deutlich breitere Zielgruppe und weckt Interesse für das gesamt B.I.G. EXACT Glasportfolio. Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation im Geschäft des Augenoptikers bietet Rodenstock jetzt noch hochwertigere Werbemittel mit größerem Individualisierungsbereich, die auf eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten sind.

Zu den Werbemitteln gehören unter anderem attraktive Experten Direct Mailings in exklusiver Premium-Ausführung mit einer Auflage von 1.000 Stück und die individualisierbare B.I.G. Exact Kundenzeitung, die in 5.000 Haushalten verteilt wird. Mit einer buchbaren Anzeige im redaktionellen Stil, einem Advertorial, werden Menschen in der Umgebung des Augenoptikers diesen sofort mit den biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock in Verbindung bringen. Außerdem kann eine Zeitungsbeilage von 7.500 Stück und eine Anzeigen-Vorlage zur Schaltung in lokalen Medien, die auf Wunsch individualisiert werden kann, gebucht werden.

Kostenlos zur B.I.G. Exact Herbst-Kampagne sind umfangreiche POS-Materialien sowie ein großes Online Content Paket mit 7 starken Social Media Posts für Facebook & Instagram, Newsletter-

Bei Fragen zur Kampagne können sich interessierte Augenoptiker an Ihren Vertriebsrepräsentanten wenden oder sich unter www.rodenstock.net/bigkampagne informieren und gleich buchen.