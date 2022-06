Rottler: German Brand Award 2022 erhalten

Neuer Markenauftritt und Kampagne überzeugen die Jury

Zum siebten Mal haben der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken mit dem German Brand Award ausgezeichnet, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise. Rottler hat erstmals den Preis in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design Corporate Brand” für seine Kampagne „Rottler macht glücklich – Auch Dich!“ in Kombination mit dem zum Jubiläum angepassten Brand- und Corporate Design erhalten.

Der neue Markenauftritt wurde passend zum 75-jährigen Jubiläum im März vergangenen Jahres gelauncht und soll das Unternehmensprofil nachhaltig schärfen sowie die Marke noch moderner und jünger machen. „Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden an dem neuen Markenauftritt bedanken. Gemeinsam haben wir etwas geschafft, worauf wir sehr stolz sein können“, freut sich Geschäftsführer Paul Rottler.