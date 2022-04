Rupp + Hubrach: Actionreiches Offroad-Abenteuer

Auftakt für die Event-Reihe im Jubiläumsjahr

Der Bamberger Brillenglashersteller Rupp + Hubrach (R+H) rundet in 2022 und hat bereits zuvor für sein 100. Jubiläumsjahr eine „spektakuläre Veranstaltungsreihe“ angekündigt, die bis in den Sommer reicht. Am 12. und 13. März bildete ein bewegendes Event den Auftakt, als es hieß: „Neue Wege entdecken!“ beim Offroad-Abenteuer in Wülfrath.

Insgesamt 120 R+H-Partner inklusive Begleitung ließen sich an den beiden Tagen von keinem Hindernis aufhalten. Mit ihren Land Rover Geländewagen auf dem 11 Hektar großen Gelände des Land Rover Experience Centers in Wülfrath bezwangen sie unter Anweisung versierter Trainer starke Steigungen und Gefälle, wüste Sandlandschaften und herausfordernde Schräg-, Schlamm- und Wasserlagen.

Unvergessliches Erlebnis in anregender Gesellschaft

Den Adrenalinspiegel senken und entspannt in die Zukunft blicken ließ sich bei den anschließenden Informationsveranstaltungen zu den innovativen R+H Instrumenten. Am Abend genossen die Teilnehmer ein ausgezeichnetes Menü in der anregenden Gesellschaft von Kollegen und dem Team von R+H und tauschten sich lebhaft zu den Abenteuern des Tages und interessanten Neuigkeiten aus der Welt der Augenoptik aus.

Der Ausklang eines ebenso aufregenden wie inspirierenden Tages – das fanden auch die teilnehmenden Partner: „Dieses Event hat zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden und weckt wieder die Laune durchzustarten“, freut sich etwa Nevresa Civic von Ihre Augenoptiker Schwarzlose & Klose in München. „Wir haben einen tollen Tag in einem wunderschönen Ambiente mit neuen Innovationseindrücken erlebt“, bestätigt auch Alice Steins von Augenoptik Steins in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Weitere R+H-Events bis Juli 2022

Wer an diesem Event nicht teilnehmen konnte, dem bleiben noch drei weitere Chancen auf unvergessliche Jubiläums-Erlebnisse: Am 24. April können R+H Partner fliegen lernen – im Flugsimulator des Lufthansa Aviation Training Centres und Deutschlands größtem Indoor-Windkanal in der Hurricane Factory Berlin-Schönefeld. Am 21. oder 22. Mai heißt es dann beim 3D-Bogenschießen im Schlosshotel Götzenburg Jagsthausen „Ziele fokussieren“. Und last but not least lässt sich am 2. Juli in Bamberg hinter die Kulissen von R+H blicken.

Weitere Informationen zum Jubiläum und den kommenden Events gibt es im Kundenservice des Unternehmens unter Telefon 0951-186-2330 oder per E-Mail an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .