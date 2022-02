Shamir: Schritt in die E-Sports-Welt

Brillenglashersteller und Alpine erweitern strategische Partnerschaft

Shamir freut sich, eine mehrjährige Verlängerung der Partnerschaft mit dem Alpine Formel 1-Team bekannt zu geben. Damit wird Shamir der optische Leistungspartner des Alpine E-Sports-Teams. Ziel ist die Verbesserung der Spielleistung und Ausdauer der E-Sport-Profis durch modernste Brillengläser und Sicherheitsausrüstung.

Shamir trat der Alpine-Familie im Mai 2021 in Partnerschaft mit dem Alpine F1-Team bei, um die Sehqualität und Sicherheit aller Mitglieder des Rennteams zu verbessern. Jetzt macht das Unternehmen einen zusätzlichen Schritt in der Partnerschaft und damit den ersten in die Gaming-Welt.

Gaming-Bereich im Blick

Dazu Yagen Moshe, CEO von Shamir: „Wir sind sehr stolz darauf, das Team mit unserem Know-how und unseren Technologien zu unterstützen. Wir werden unsere F&E-Bemühungen auf die Entwicklung spezieller Brillengläser für Gamer und High-Digital-Anwender konzentrieren und so unser Angebot an Brillengläsern erweitern, die auf besondere Bedürfnisse zugeschnitten sind.“