Silhouette: Dreifachsieg bei Red Dot Design Award 2022

Inklusive „Best of the Best“-Auszeichnung für Damen-Sonnenbrille

Ganze 72-mal erhielt Silhouette in den vergangenen 28 Jahren verschiedenste nationale und internationale Auszeichnungen für sein Brillendesign. Nun sind es in diesem Jahr gleich drei Red Dot Design Awards, die an den österreichischen Premiumbrillenhersteller gehen.

Ausgezeichnet wurden Modelle der aktuellen Sonnenbrillenkollektion: Die limitierte Special Edition Futura Dot, die New York Sky Kollektion sowie das Modell Fisher Island überzeugten die internationale Jury.

Best of the Best 2022

Inspiriert von der eleganten, feinen Linienführung exklusiver Leuchten gestaltete das Silhouette Designteam die "Fisher Island". Sie verkörpert die moderne Variante einer randlosen Damen-Sonnenbrille. Das Modell der Rimless Shades Kollektion wurde von der Jury mit dem Red Dot Best of the Best, dem Award für wegweisende Gestaltung und der höchsten Auszeichnung in diesem Wettbewerb, prämiert.

Zwei Red Dot Design Awards

Die Futura Kollektion von Silhouette aus dem Jahr 1973 entwickelte sich mit ihrem außergewöhnlichen Design zum Bestseller. Im Stil der Originalkollektion hat Silhouette die "Futura Dot" mit einem futuristischen Anstrich neu interpretiert. Das sah die Jury genauso und zeichnete die mit weltweit 1964 Stück streng limitierte Special Edition mit dem Red Dot Award für hervorragende Gestaltung aus.

„Markante Eleganz trifft auf urbane Coolness“, so bringt Roland Keplinger, Design Director bei Silhouette, das Modell "New York Sky", den dritten Preisträger, auf den Punkt. Die mit 23 Karat vergoldete Sonnenbrille der Elegance Kollektion hat die Jury ebenfalls überzeugt, sie darf den Red Dot Award für hervorragende Gestaltung mit nach Hause nehmen.

Über den Wettbewerb:

Der Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben der Welt. In drei Disziplinen reichen Teilnehmer Produkte, Kommunikationsarbeiten und Marken sowie Prototypen und Konzepte ein. „In diesem Wettbewerbsjahr ist mir besonders die ausgeprägte Kreativität aufgefallen, von der die ausgezeichneten Produkte zeugen“, so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, zum diesjährigen Wettbewerb.