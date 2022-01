Silhouette: German Design Award 2022

Auszeichnung für herausragendes Produktdesign

Der renommierte German Design Award (GDA) feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Wie Designer denken“ ernannte die internationale und hochkarätig besetzte Fachjury am 15. November die Gewinner des Jahres 2022.

Zu den Siegern zählt auch der österreichische Premiumbrillenhersteller Silhouette: Die Identity-Kollektion wurde mit einer „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Lifestyle and Fashion“ bedacht. Diese Würdigung wird an Unternehmen verliehen, die mit ihrer Arbeit durch einen besonderen Ansatz oder Teilaspekt überzeugen.

Bereits das fünfte Jahr in Folge erhielt damit eine Designleistung von Silhouette eine Auszeichnung. Die feierliche Preisverleihung findet im Februar 2022 statt.