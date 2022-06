Silhouette: iF Design Award für Tablet-App

Brillen-Messsystem überzeugt die Jury

Nach mehreren Auszeichnungen in den vergangenen Jahren zählt Silhouette auch 2022 zu den Siegern beim iF Design Award. Der Premiumbrillenhersteller aus Österreich freut sich über den begehrten Designpreis für seine 2021 gelaunchte Vision Sensation App in der Kategorie Apps/Software.

Die international besetzte unabhängige Fachjury zeichnete die „exzellente Gestaltung“ der App aus, die den Brillenkauf für den Kunden komfortabel gestalten und den Verkaufsprozess für den Augenoptiker vereinfachen soll. Das Messen, Individualisieren, Visualisieren und Bestellen erfolgt dabei digital über ein Tablet.