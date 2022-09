Silhouette: Mission Nachhaltigkeit

Maßnahmen rund um Synergieeffekte aus Natur und Technik

Der österreichische Premiumbrillenhersteller Silhouette International treibt das Thema Nachhaltigkeit weiter voran – auch in Sachen Umweltschutz. So produziert das Unternehmen z.B. auf dem Werksgelände in Linz ohne Einschränkungen, obwohl es sich in einem Wasserschutzgebiet befindet. Über einen speziellen Produktionsabwasserstrang werden permanent die Temperatur, der pH-Wert und die Menge des Abwassers gemessen, bevor es in den Kanal eingeleitet wird. Treten Abweichungen und Grenzwertüberschreitungen auf, können sofort entsprechende Regulierungsmaßnahmen veranlasst werden.

Nicht nur die sparsame Wassernutzung und die gute Qualität des Abwassers spielen bei der Produktion der Brillen eine wichtige Rolle, sondern auch die Schonung von Ressourcen. So würden die Brillen sich auch besonders durch ihre Langlebigkeit auszeichnen, was auch dazu führte, dass Silhouette International als europaweit einziger Brillenproduktionsbetrieb eine EMAS-Zertifizierung besitzt (das Eco Management and Audit Scheme der Europäischen Union).

Auch Ökonomie und Artenvielfalt sind kein Widerspruch für den Klimabündnisbetrieb, findet Silhouette. Gemeinsam mit einer Dachbegrünung auf den Produktionsgebäuden hat das Unternehmen großflächige Photovoltaikanlagen zur Eigenstromproduktion installiert. Der Nutzen der Grünfläche: geringere Temperaturschwankungen an den Gebäuden durch die adiabate Kühlung einhergehend mit einer Verlängerung der Lebensdauer der Photovoltaikfläche.

Weltweit gelebte Menschlichkeit

Seit 2008 investiert das Familienunternehmen gemeinsam mit einer Gruppe von Medizinern in den Aufbau einer Augenambulanz im Norden von Burkina Faso. Die Einheimischen sollen das notwendige Know-how und die Ressourcen erhalten, mit denen sie die Station in Zukunft eigenständig führen können. Darüber hinaus engagiert sich Silhouette International beim Thema Bildung. So gebe es regelmäßige und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter des Komplettbrillenanbieters. Zusätzlich unterstützt sie Silhouette bei der Kinderbetreuung, denn seit September 2015 gibt es die überbetriebliche Krabbelstube Villa RoSiPez, die das Linzer Familienunternehmen gemeinsam mit zwei benachbarten Unternehmen führt.

Quelle: Silhouette