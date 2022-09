Silmo d’Or 2022: Das sind die Nominierungen

Wer erhält den begehrten Award auf der Pariser Messe?

Silmo Paris hat die Nominiertenliste für den 29. Silmo d'Or-Award bekannt gegeben. Insgesamt gibt es 43 Nominierungen in zehn Kategorien, die von der Fachjury unter dem Vorsitz von Innenarchitekt und Designer Jun Gobron vorgeschlagen wurden.

Über die Sieger des renommierten Awards entscheiden live auf der Messe, die vom 23. bis 26. September stattfindet, internationale Branchenexperten. Die Gewinner werden ebenfalls noch auf der Messe ausgezeichnet. Hier die Liste der nominierten Firmen und Produkte.



Kategorie: KINDER

Odette Lunettes mit «Cadet 1»

NAONED Eyewear mit «Ewenn 026»

ROLF mit «JOEY»

ROUSSILHE mit «MISS REBELLE C24»

URBAND mit «Eyelet Metal trend»



Kategorie: SPORT

JACQUES DURAND mit «ALTERA STEALTH»

JULBO mit «EDGE»

LENAO mit «FALCONRY» RAISED Together

OPAL - DEMETZ mit «SMASH»

OUT OF mit «Bot mit IRID lenses»



Kategorie: VISION

Bausch + Lomb mit «Ultra One Day»

RODENSTOCK mit «B.I.G. NORM»

SHAMIR mit «Shamir Metaform»



Kategorie: LOW VISION

ACCESSOLUTIONS mit «ZoomCam Speech» - KOBA Vision

VOXIWEB mit «VoxiVision»



Kategorie: KORREKTIONSFASSUNG «MARKEN & LABELS»

DE RIGO mit «Philipp Plein VPP081»

EMMANUELLE KHANH mit «Orphée 255 Spritz»

GROSFILLEY mit «CT14188 C01» - CHANTAL THOMASS PARIS

SAFILO mit «DB 1103» - DAVID BECKHAM

SEAPORT ODLM mit «CC1075-BLOR» - Carven



Kategorie: SONNENBRILLE «MARKEN & LABELS»

ADCL mit «CL5108 134» - Christian Lacroix

DE RIGO mit «Furla SFU624» FURLA

MARCHON mit «Curb LNV638S» Lanvin

SAFILO mit «MJ 1061/S» - MARC JACOBS

SEAPORT ODLM mit «LEORA E658» - ba&sh



Kategorie: TECHNOLOGISCHE INNOVATION/BRILLEN

JULBO mit «FLEX360»

KUBORAUM mit «H40 GD»

Maison Sébastien Geslin mit «Game MAD»

MARCHON mit «ZS23128» Zeiss Eyewear

PHIBO EYEWEAR x SO'CLASS mit «1.618 O»



Kategorie: TECHNOLOGISCHE INNOVATION/BRILLEN/VERNETZTE PRODUKTE

ESSILORLUXOTTICA mit «Ray-Ban Stories»

OBE mit «Smartlink»

SKUGGA TECHNOLOGY AB mit «SKUGGA TECHNOLOGY»



Kategorie: SONNENBRILLE «EYEWEAR DESIGNER»

Design Eyewear Group mit «AALTO» - FACE à FACE

MASAHIRO MARUYAMA mit «Kintsugi MM-0078»

SHELTER mit «AMALFI»

VAVA Eyewear mit « BL0034»

Woodys Eyewear mit «NEON-G»



Kategorie: KORREKTIONSFASSUNG «EYEWEAR DESIGNER»

Ancet + Fayolle mit «Marcel, modèle M+08»

GAMINE NYC mit «WYNWOOD»

Kirk & Kirk mit «Thor in Citrus from the Centiles Collection»

MASAHIRO MARUYAMA mit «Kintsugi MM-0072»

ZENKA VISIO ACCESS mit «ORIGINE 1» CAZO ORIGINE