Silmo d’Or 2022: Jury-Präsident steht fest

Jun Gobron bringt multikulturelle Perspektive rein

Für den diesjährigen Silmo d'Or Award, der im Rahmen der Silmo Paris Ende September verliehen wird, haben die Messemacher nun den Jury-Vorsitzenden vorgestellt. Die Wahl fiel auf Jun Gobron, der als Sohn eines belgischen Vaters und einer japanischen Mutter in Namibia geboren wurde.

Nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an Universität Brüssel (ULB) und einigen Jahren Erfahrung in multinationalen Unternehmen veränderte er sich beruflich und wurde Innenarchitekt und Designer.

Es folgte ein Studium an der École supérieure des Arts Saint-Luc in Brüssel, das seinen kreativen Blick und seine angeborene Sensibilität weckte. Dies ermöglichte es ihm, sein Talent als Designer zu entfalten, indem er die Einfachheit und Stromlinienförmigkeit Japans mit der kunstvollen Dekoration Europas verband.

Wirtschaftliche und designerische Interessen verbinden

Dank seiner umfassenden Ausbildung ist Jun Gobron ein pragmatischer und zugleich phantasievoller Profi: „Ich habe viel über Wirtschaft gelernt, und das hilft mir bei meiner täglichen Arbeit. Der Beruf des Innenarchitekten oder Designers ist nicht auf die kreative Seite beschränkt... In der Tat ist das nur ein kleiner Teil davon. Sobald man eine Idee hat, muss man sie umsetzen. Man wird zu einer Art Projektmanager. Man ist verantwortlich für den Umgang mit den verschiedenen Beteiligten, die Erstellung von Budgets, die Planung und so weiter“, erklärt er.

Mit seiner einzigartigen, multikulturellen Perspektive und seinem Appetit auf neue ästhetische Erfahrungen freut sich Jun Gobron, die Geschichte des Silmo d'Or weiterzuschreiben.

Die Silmo Paris findet statt vom 23. – 26. September in Paris Nord Villepinte. Weitere Informationen zur Messe und auch zur Teilnahme an den Awards gibt es auf en.silmoparis.com.