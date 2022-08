Silmo Paris: Optical Design Contest 2022

Sieben nominierte Studenten dürfen ihre Projekte auf der Messe präsentieren

Mit dem Ziel, die Kreativität anzuregen und der zukünftigen Generation von Designern eine Plattform zu bieten, hat Silmo Paris zu Beginn des Jahres den Wettbewerb für optisches Design ins Leben gerufen. In dieser ersten Ausgabe wird der Wettbewerb von dem Designer Emmanuel Gallina geleitet.

Anfang Juli versammelten sich die Jurymitglieder, um die eingegangenen Projekte zu bewerten und die besten unter ihnen auszuwählen. Sie prüften die Bewerbungen mit besonderem Augenmerk auf den kreativen und innovativen Designaspekt, die Verwendung und Funktion des vorgeschlagenen Objekts und die eigentliche Machbarkeit des Projekts.

Die 7 Nominierten beim Optical Design Contest 2022:

- SI/Look to the future von Alessandro Battaini (New Academy of Fine Arts, Mailand): ein vormontiertes Brillenkonzept, austauschbar und vielseitig.

- KNOT/Inclusive Eyewear von Diego Sparta (Politecnico di Milano - Bovisa Durando Campus - Design School): eine Brillenfassung für behinderte Menschen.

- OORA von Silvana Migliozzi (Politecnico di Milano): eine intelligente Brille für Leser, deren Hauptanwendung die Möglichkeit ist, Texte zu kommentieren und Zitate zu speichern … auf einen Blick.

- SONDER von Sessa Martina (NABA - New Academy of Fine Arts, Mailand): Brille mit Sensoren zur Vermeidung von Kopfschmerzen, Begrenzung von Rückenproblemen und Korrektur von Fehlhaltungen.

- PERCY von Jocelyne Boisson (Design School of Landes, Mont-de-Marsan): eine geformte Wassermaske, die die Rolle des Sehens hinterfragt, um gesehen zu werden, ohne unbedingt zu sehen.

- GOOGLESS von Vincenzo Panico (NABA - New Academy of Fine Arts, Mailand): eine moderne Neuerfindung der Nasenklammer und des Monokels, die mit geometrischen Formen spielt.

- UNFOLDABLE von Adi Abramov (Shenkar College of Engineering, Design and Art, Ramat Gan, Israel): eine Brille aus recyceltem Material in brutalistischer Ästhetik mit profilierten X-Scharnierbügeln.

Die sieben ausgewählten Projekte werden einen Prototyp herstellen und diesen auf der Silmo Paris, die vom 23. bis 26. September 2022 stattfindet, vorstellen. Anschließend wird im Rahmen der Messe der Gewinner bekannt gegeben.

Quelle: Silmo