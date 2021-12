Smarteyes: Neues Geschäft in Karlsruhe eröffnet

Schwedische Optikerkette mit elfter Filiale in Deutschland

Am 18. November eröffnete die schwedische Optikerkette Smarteyes ihr elftes deutsches Geschäft – mitten in der badischen Metropole Karlsruhe. Die inzwischen sechste Filiale in Baden-Württemberg erstrahlt im neu gedachten Interior-Konzept: Skandi-Chic, der modern und einladend ist und dem skandinavischen Ursprung der Brillenmarke entspricht.

Anlässlich der Eröffnung veröffentlichte das Unternehmen ein Interview, indem der CEO Thomas Kusoffsky, die Interior-Designerin Catarina Pempert und der Country Manager Deutschland Joaquin Murillo-Perez über den Neustart in Karlsruhe, Storekonzepte, Standortvorteile, neue Strategien und die Zukunft von Smarteyes sprechen. Interessierte finden hier das gesamte Interview zum Nachlesen.