Spectaris: 20 Jahre Trendforum

Jubiläum des Augenoptik- Branchenevents überzeugt im hybriden Format

Gestern, heute, morgen: Zum zwanzigjährigen Jubiläum des Augenoptik-Trendforums richtete sich der Blick auf die Zukunft der Branche und auf die Highlights der letzten 20 Jahre. In der unverwechselbaren Kulisse der Berliner Classic Remise präsentierte sich am 8. November 2021 das große Branchenevent erstmals im hybriden Format. Ob live vor Ort oder per Live-Stream vor den Bildschirmen, den über 800 Zuschauenden bot sich ein vielfältiges Jubiläumsprogramm.

Gutes Gespann: Kons und Lanz

Medienprofi Wolfram Kons, seit 20 Jahren der Mann am Mikrofon, führte auch beim Jubiläumsevent wieder durchs Programm und leitete mit dem Spectaris-Vorstandsvorsitzenden Josef May das Trendforum ein, während der in Washington gestrandete Markus Lanz nur per Live-Video zugeschaltet werden konnte. Im Talk mit Wolfram Kons berichtete er über die prägenden Stationen seines medialen Werdegangs und erläuterte, weshalb wir „die empathische Seite der Politik viel zu selten sehen“.

Wie sich die wirtschaftlichen Herausforderungen der Augenoptik-Branche in das globale politische Gefüge einordnen, verdeutlichte indes Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, in seiner Keynote zur anhaltenden „erschöpften Globalisierung“ in Zeiten der Pandemie.

Eine moderne Form des Wirtschaftens stellte Prof. Dr. Jan Peters anschließend vor, mit spannenden Einblicken, wie Robotern mit künstlicher Intelligenz das Lernen beigebracht wird.

Online-Tipps zur Kontaktlinse

Neue Wege gehen im Online-Fachhandel, das galt auch für eines der besonderen Spotlights des diesjährigen Trendforums, der Kontaktlinse. Christian Döhr, Sprecher des Spectaris-Kontaktlinsen-Kreises, präsentierte dem Fachpublikum unter anderem eine neue digitale Infoplattform mit eingebauter Suchoption zum nächsten Kontaktlinsen-Anpasser. Für den digitalen Erfolg mit der Kontaktlinse lieferte Social Media- und SEO-Experte Christoph Baum hilfreiche Unternehmenstipps.

Den gebührenden Abschluss gepaart mit jeder Menge Lebensmotivation lieferte Buchautorin Sonja Piontek. Mit ihrer spannenden Lebensreise voller Herausforderungen zeigte sie, wie mit fester Entschlossenheit jedes Ziel erreicht und jede berufliche oder private Krise gemeistert werden kann.

Positives Fazit

Trotz der für alle Beteiligten noch immer ungewöhnlichen Pandemiesituation zog Spectaris-Vorstandsvorsitzender Josef May zum Jubiläum eine positive Bilanz. „Unser so geschätztes Netzwerk-Treffen wurde von allen herbeigesehnt und über das hybride Format konnten wir zugleich die gesamte Augenoptik-Community mit einbeziehen. Gleichzeitig wächst die Vorfreude: Das 20-jährige Jubiläum hat die Tür geöffnet für einen neuen Abschnitt der Trendforum-Geschichte, die sich am 7. November 2022 in Berlin fortsetzt.“

Alle Vorträge können bis Ende April 2022 von allen Teilnehmern noch einmal kostenlos als Stream angeschaut werden. Zusätzlich haben Interessenten die Möglichkeit, sich unter www.spectaris-trendforum.de ein kostenpflichtiges Ticket hierfür zu buchen.