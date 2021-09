Spectaris: Josef May als Vorsitzender Augenoptik bestätigt

Kontinuität und Wandel im Vorstand des Deutschen Industrieverbandes

Auf dem Programm der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen Industrieverbands Spectaris standen am 16. September umfangreiche Vorstandswahlen. In der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin wurde die Veranstaltung zum ersten Mal als Hybridveranstaltung durchgeführt.

Vorsitzender der Augenoptik im Deutschen Industrieverband wird auch in den kommenden drei Jahren Josef May bleiben. Beim digitalen Branchentag der Augenoptik, genau einen Tag vor der Mitgliederversammlung, wurde May einstimmig wiedergewählt. Seit 2005 hat er dieses Amt inne. Josef May, der zugleich auch Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbandes ist, dankte den Anwesenden für die große Unterstützung über die Jahre und den erneuten Vertrauensbeweis. Er nehme den Auftrag mit, die Interessen der Consumer-Branche in der ansonsten von B2B-Branchen geprägten Industriegemeinschaft bei Spectaris zu vertreten und die relevante Stimme der Augenoptik zu bleiben.

Abschiede und neue Gesichter im Spectaris-Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung hieß es auch Abschied nehmen von sechs hochverdienten und langjährigen Mitgliedern des Vorstandes: Norbert Aumann, Dr. Steffen Gebauer, Dr. Michael Kleer, Michael Koller, Dr. Wolf-Otto Reuter sowie Ludolf Schmitz. Alle sechs haben die Spectaris-Erfolgsgeschichte mitgeprägt.

Dazu May: „Die sechs scheidenden Vorstandsmitglieder sind eine Instanz, auf die man setzen und sich verlassen konnte. Sie haben es ermöglicht, den richtigen Weg zu finden und Spectaris als kompetente sowie verlässliche Verbandsmarke weiter auf Erfolgskurs zu halten. Danke für das Engagement, die Zeit, den Widerspruch und für die Inspiration, danke im Namen der Kolleginnen sowie Kollegen im Vorstand und der Geschäftsstelle.“

Lukas Eckermann, Geschäftsführer der Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH, als neuer Vorsitzender der Landesgruppe Bremen/Niedersachsen gewählt. Er wird damit Nachfolger des langjährigen Vorstandsmitgliedes Norbert Aumann.

Justus Wehmer, Finanzvorstand, Carl Zeiss Meditec AG, wurde als Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt wiedergewählt.

Dr. Thomas Renner, Vorstand TOPTICA Photonics AG, stellvertretend für eagleyard Photonics GmbH, ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Berlin/Brandenburg. Er tritt die Nachfolge von Dr. Steffen Gebauer an.

Roland Dimbath, Chief Operating Officer, Rodenstock GmbH, tritt in die Fußstapfen von Dr. Michael Kleer und ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Bayern.

Dr. Sebastian Braun-Lüdicke, Vice President Legal Affairs & Intellectual Property, Aesculap AG, ist neuer Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg.

Markus Lusser, Präsident der Leica Microsystems GmbH, bleibt Vorsitzender der Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, während Friedrich Schmitz, Geschäftsleitung/Geschäftsführender Gesellschafter, Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, neuer Vorsitzender der Landesgruppe NRW ist.

Inga Kuhls, Projektleiterin Medical Device Regulations, Drägerwerk AG & Co. KGaA, wurde als Vorsitzende der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein von den Mitgliedern wiedergewählt.