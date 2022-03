Swiss Eye: Brillen für ukrainische Verteidigungskräfte

Spende der Schutzbrillen bereits ausgeliefert

Am 1. März hat Swiss Eye International 5.000 ballistische Brillen an die ukrainischen Verteidigungskräfte – sowohl Militär als auch Teroborona (zivile Verteidigung) – gespendet. Die Schutzbrillen sind nach STANAG 2920/4296 und ANSI Z87.1 zertifiziert, teilt das Unternehmen dazu mit.

Die Brillen-Spende wurde mit weiteren Spenden, in Zusammenarbeit mit der Spedition Skyline Express aus Lage, nach Polen geliefert. Mit Hilfe der Gewerkschaft der Ukrainer in Polen „Zwiazek Ukraincow w Polsce“ wurden die Schutzbrillen ab Mittwoch in die Ukraine gebracht.