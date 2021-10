Swisslens: Kontraststeigernde Farblinsen beim Sport

Kontaktlinsen für Indoor- und Outdoor-Sportler

Swisslens präsentiert mit der „HydroColor Sport“ Kontaktlinse eine Alternative für brillenfreien Blendschutz und Kontraststeigerung beim Sport. Die hinsichtlich Geometrie und Stärke individuell anpassbare Kontaktlinse ist in vier Farben erhältlich, die für unterschiedliche Sportarten und Beleuchtungsverhältnisse konzipiert sind.

Die Farbe Yellow z.B. bietet sich an für Kunstlicht und Hallensport wie Volley- oder Handball und ermöglicht laut Anbieter eine Lichtabsorption von 15%. Fußballer und Golfer, die in heller bis mittlerer Beleuchtung und grüner Umgebung ihrem Sport nachgehen, nutzen die Farbe Orange mit einer Absorption von 62%. Bei hoher Helligkeit im Outdoor-Bereich, wie Beachvolleyball, Surfen etc., käme Ultima Brown mit 85% Absorption infrage.

