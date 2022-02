Transitions Optical: Zwei neue Produktfamilien

Selbsttönende und selbsttönende, polarisierende Brillengläser

Transitions Optical kündigt die Einführung von zwei Produktfamilien an. Mit „Transitions XTRActive new generation“ kommen Brillengläser mit Extra-Lichtschutz in der Kategorie der klaren bis extradunklen selbsttönenden Brillengläser auf den Markt. Sie wurden speziell entwickelt für sehr empfindliche Brillenträger sowie Menschen, die sehr hellem Licht ausgesetzt sind, und sollen beste Eintönung und zusätzlichen Lichtschutz bieten. Im Vergleich zur Vorgängergeneration sind sie insgesamt dunkler, werden dunkler bei hohen Temperaturen sowie im Auto und sind bis zu 35% schneller wieder hell. Möglich sei dieser Fortschritt durch die neue Nano-Komposit-Matrix in Kombination mit neuen, besonders leistungsstarken Farbmolekülen, die sowohl auf UV-Strahlung als auch auf sichtbares Licht reagieren.

Bei „Transitions XTRActive Polarized“ handelt es sich um selbsttönende, polarisierende Brillengläser, die für Brillenträger entwickelt wurden, die sich Extra-Schutz in stark blendenden Situationen wünschen. Die Brillengläser sind im Raum klar mit einer leichten Tönung, werden im Freien extradunkel und werden im Auto aktiviert. Das Besondere liege in ihrer dynamischen Polarisations-Fähigkeit: Sie kombinieren eine mehrschichtige Matrix mit neuen Breitband-Farbmolekülen für stärkere Eintönung sowie mit neuen, extrem schnellen dichroitischen Farbstoffen für die polarisierende Wirkung bei Aktivierung. Die Polarisations-Effizienz reiche von 0% im Raum bis zu 90% im Freien.

Beide neuen Brillengläser helfen laut Anbieter dabei, blaues Licht zu reduzieren und blocken 100% UVA- und UVB-Strahlung.