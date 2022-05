Visionix: Neue Partnerschaft mit Right MFG

Gemeinsame Produktreihe für die Augengesundheitsversorgung angekündigt

Visionix und die Right MFG. Co., Ltd. („Right MFG“) sind am 6. Mai 2022 eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen, die das Wachstum beider Unternehmen vorantreiben soll. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Visionix als exklusiver Partner von Right MFG Righton-Produkte in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im Asien-Pazifikraum (außer Japan und China) vertreiben. Neben dem Vertrieb des Handautorefraktometers/-keratometers Retinomax werden die Unternehmen gemeinsam eine neue Produktreihe für die Augengesundheitsversorgung entwickeln.

„Wir gehen diese Partnerschaft mit Right MFG mit Stolz ein, um unseren Kunden diese bekannte und hoch angesehene Produktreihe anzubieten“, sagt Dr. Marc Abitbol, CEO und Präsident von Visionix. „Diese Partnerschaft ist die Fortsetzung einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen.“

Mit der Partnerschaft stellen sich beide Unternehmen für langfristiges Wachstum auf, indem sie das umfassende globale Vertriebsnetz von Visionix mit den Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Right MFG kombinieren. Die Vereinbarung vereine die Stärken beider Partner mit dem Nutzen, das beiden Unternehmen einen attraktiven Mehrwert verspricht, noch leistungsfähigere Lösungen für Augenärzte und -optiker auf den Markt zu bringen, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

„Wir erhalten umfassenderen Zugang zum globalen Vertrieb von Visionix, einem potentialreichen und umfassenden Netzwerk“, sagte Osamu Tsunoda, Geschäftsführer von Right MFG. „Gleichzeitig werden wir uns mit dem Know-how und der hohen Qualität, für die wir bekannt sind, auf die Entwicklung und Herstellung von Eye Health-Lösungen der nächsten Generation konzentrieren.“

Ab 2023 unter Visionix vermarktet

Alle Righton-Produkte werden in das Portfolio von Visionix integriert und ab Januar 2023 unter dem Markennamen Visionix vermarktet. Visionix (ehemals Luneau Technology) werde allen bestehenden Kunden von Righton-Produkten weiterhin „lückenlosen und hochwertigen Service“ gemäß den von Right MFG gewährten Bedingungen bieten.