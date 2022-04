Wettbewerb für junge Design-Talente im Handwerk

Anmeldeschluss: 15. Mai 2022

Noch rund einen Monat können Handwerker mit abgeschlossener Gesellenprüfung bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres am Wettbewerb „DesignTalente Handwerk“ mitmachen und sich mit Bildern ihrer handwerklichen Gestaltungsleistungen online anmelden.

„Der Wettbewerb DesignTalente Handwerk zeigt, wie viel Ideenreichtum, Können und Gestaltungssinn junge Handwerkerinnen und Handwerker besitzen. Wir wollen zeigen, dass dies ein Sprungbrett für die Karriere ist. Unser Aufruf an alle, die eine handwerkliche Ausbildung abgeschlossen haben, lautet daher, mitzumachen, ihre Arbeiten zu fotografieren und auf unserer Online-Plattform hochzuladen,“ erklärt Matthias Heidmeier, Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) in Düsseldorf.

Die Anmeldung ist bis zum 15. Mai 2022 über die Plattform www.designtalente-handwerk-nrw.de möglich. Hier sind auch weitere Hinweise zum Wettbewerb sowie Eindrücke aus den letzten Wettbewerbsjahren zu finden.

Eine unabhängige Expertenjury entscheidet dann über die Auswahl der Objekte, die ab dem 25. September 2022 für zwei Wochen in der exklusiven Wettbewerbsausstellung in der Handwerkskammer zu Köln öffentlichkeitswirksam gezeigt werden. Je Themenbereich identifiziert die Jury zusätzlich einen Sieger, der jeweils mit einer Prämie in Höhe von 3.000 Euro ausgezeichnet wird.