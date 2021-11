WHKT: Berthold Schröder neuer Präsident

Handwerksmeister aus Hamm wird Nachfolger von Hans Hund

Die Vollversammlung des Westdeutschen Handwerkskammertages, dem Zusammenschluss der sieben Handwerkskammern auf Landesebene in NRW, hat am 29. Oktober 2021 in der Handwerkskammer OWL Berthold Schröder zum neuen Präsidenten gewählt. Einstimmig sprach sich die Mitgliederversammlung des WHKT für den 61-jährigen Handwerksmeister aus Hamm und Präsidenten der Handwerkskammer Dortmund aus, der zuvor das Amt des Vizepräsidenten innehatte.

In der Funktion des WHKT-Präsidenten folgt er auf Hans Hund, der 2016 ins Amt gewählt wurde. Zum neuen Vizepräsidenten auf Arbeitgeberseite wurde Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen und selbständiger Malermeister aus Iserlohn, gewählt. Hans Hund wurde von den Mitgliedern der Vollversammlung einstimmig zum Ehrenpräsidenten des WHKT ernannt.

NRW-Ministerin Ina Scharrenbach gehörte zu den ersten Gratulanten und betonte im Dialog mit den Spitzenvertretern des Handwerks in NRW die Innovationskraft des Handwerks und die Bedeutung der Stärkung des Dualen Ausbildungssystems.