WVAO: Vorstand im Amt bestätigt

Vera Pfeifer bleibt weitere drei Jahre Vorsitzende

In der digitalen Mitgliederversammlung der WVAO am 4. Mai 2022 wurde die bisherige Vorsitzende der WVAO, Vera Pfeifer, auf weitere drei Jahre mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Gleichzeitig wurden auch der Stv. Vorsitzende Andreas Beck und Fachreferent Andreas Berkmann in ihren Ämtern bestätigt.

Die Mitgliederversammlung war geprägt von guten Nachrichten, teilt die WVAO mit: ein erfolgreiches digitales Wissensforum 2022, ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr, erfolgreiche Online-Veranstaltungen und erfolgreiche Praxis-Seminare, die Fachzeitschrift „Optometrie“ im Aufschwung und ein Beitrittszuwachs vor allem von selbständigen Augenoptikern/Optometristen. Vorsitzende Vera Pfeifer zeigte sich optimistisch, dass sich dieser positive Trend auch im neuen Geschäftsjahr 2022/23 fortsetzen wird.