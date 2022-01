ZVA: Berufsbildungsbericht 2021/22 erschienen

Daten und Fakten zur Aus- und Fortbildung in der Augenoptik

Der aktuelle ZVA-Berufsbildungsbericht 2021/2022 wurde veröffentlicht. Neben der Darstellung der aktuellen Daten und Fakten aus dem Bereich der Aus- und Fortbildung enthält er auch in diesem Jahr wieder die Ergebnisse zweier Online-Befragungen zum Thema.

Gleich zu Beginn des Berichts wird laut ZVA deutlich, wie eng das Thema Ausbildung mit der immer drängenderen Problematik des Fachkräftemangels in Verbindung steht. Nach aktuellen Meldungen der Bundesagentur für Arbeit bestätige sich die im Bericht fixierte Analyse zur weiteren Verschärfung der Arbeitsmarktsituation: Ein Arbeitssuchender könne inzwischen unter fünf freien Stellen wählen.

Hohe Ausbildungsquote in der Augenoptik

Im Vergleich zu anderen Berufen befinde sich die Augenoptik jedoch noch in einer komfortablen Situation: Die Zahl der Ausbildungsverträge und die daraus resultierende Ausbildungsquote in der Augenoptik waren in den vergangenen Jahren außerordentlich hoch. Dem Problem, dass sich Auszubildende noch vor Beendigung der Ausbildung oder als gerade frisch ausgebildete Fachkräfte wieder vom Beruf verabschieden, könnten Betriebe im Einzelfall und sehr wirkungsvoll selbst begegnen.

Hierfür finden sich im Berufsbildungsbericht 2021/2022 Anregungen für die Beschäftigung mit sämtlichen Themen zu Aus- und Fortbildung in der Augenoptik, beispielsweise zur erfolgreichen Suche nach geeignetem Nachwuchs und wie dieser anschließend an den Betrieb gebunden werden kann.

Selbst in der Ausbildung aktiv werden

„Der Fachkräftemangel wird allenthalben beklagt – zu Recht, dem Markt fehlen Augenoptiker. Doch gegen dieses Problem kann man durchaus etwas tun: indem man selbst seinen Nachwuchs ausbildet und sich intensiv mit dem Thema befasst“, so Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses.

Hierzu können auch die Einschätzungen von knapp 600 Betrieben und fast 1.400 Auszubildenden hilfreich sein, die der ZVA aus zwei Online-Befragungen gewonnen und im Bericht übersichtlich dargestellt hat. Der Berufsbildungsbericht ist auf der Website des ZVA abrufbar: www.zva.de/augenoptiker/berufsbildungsbericht.