ZVA: Die Berichtsheft-App ist da!

Ausbildung im digitalen Zeitalter

Seit dem 1. August 2022 können Azubis und Ausbilder die neue Berichtsheft-App für die Dokumentation der augenoptischen Ausbildung nutzen. Im Vergleich zum klassischen Berichtsheft in Papierform bietet die digitale Variante des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) viele zusätzliche Funktionen.

Pünktlich zum Start des neuen Ausbildungsjahres ist nun die Berichtsheft-App speziell für die Augenoptik erschienen. Auszubildende können diese kostenlos aus dem jeweiligen App-Store auf ihr Smartphone laden und Einträge vornehmen. Das Berichtsheft kann an weiteren mobilen Endgeräten oder über http://www.berichtsheft-augenoptik.de am PC geführt werden. Betriebe haben über eine entsprechende Verknüpfung die Möglichkeit, das digitale Berichtsheft bequem am Bildschirm zu kontrollieren und die Wochen- und Fachberichte abzuzeichnen. Zur Prüfung wird ein PDF-Dokument erzeugt, welches dem Prüfungsausschuss per USB-Stick oder E-Mail zugeschickt wird.

Die neue Berichtsheft-App ersetzt die bisher übliche Papierform immer dann, wenn Betrieb und Auszubildende sich darauf einigen. Falls im Ausbildungsvertrag noch die Papierversion festgehalten wurde, steht dennoch der Nutzung des digitalen Berichtshefts nichts im Wege: Ein passendes Formular für den Wechsel steht auf der Startseite zum Download bereit. „Der Fortschritt in der Ausbildung wird durch verschiedene Funktionen der neuen Software aktiv unterstützt“, erklärt Dirk Schäfermeyer, ZVA-Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung: „So kann der Ausbilder zum Beispiel entscheiden, ob er selbst oder der Lehrling die durchgeführten Tätigkeiten den detailliert vorgehaltenen Lehrplaninhalten für die Ausbildung zuordnet.“ Die zeitliche Komponente wird vom System erfasst und ermöglicht dem Ausbilder einen Überblick, in welchem Umfang einzelne Ausbildungsinhalte bereits vermittelt wurden oder noch nachzuholen sind. Die Berichtsheft-App leistet damit einen zusätzlichen Beitrag, die Ausbildungsinhalte planvoll und vollständig zu vermitteln und das Ziel jeder Ausbildung – die bestandene Gesellenprüfung – sicher zu erreichen.

Weitere Informationen und Bestellung unter www.berichtsheft-augenoptik.de.