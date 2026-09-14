Pricon: Auszeichnung als „Business Innovator“

In diesem Jahr stellte Pricon-Geschäftsführer Matthias Köste mit Localframe.works ein System zur Fertigung von Brillenfassungen im 3D-Druck vor. Foto: Pricon

Anerkennung für Innovationen in Logistik und Fertigung

Mit dem Siegel „Business Innovator“ hat das Deutsche Innovationsinstitut (diind) Pricon ausgezeichnet. Vergeben wird die Auszeichnung an Unternehmen, die unter anderem hinsichtlich Innovationsfähigkeit, Marktpositionierung, digitalem Außenauftritt und Zukunftsorientierung bewertet werden.

Nach Angaben des Unternehmens würdigte das Institut insbesondere die strategische Ausrichtung und Innovationsaktivitäten von Pricon.

Nachhaltiger Versand und 3D-Druck im Mittelpunkt

Bereits im vergangenen Jahr stellte die Einkaufsplattform für Augenoptiker ein Mehrwegversandsystem für den B2B-Bereich der Augenoptik vor. Nach Unternehmensangaben können die wiederverwendbaren Verpackungen derzeit bis zu 70 Mal genutzt werden. Für das System nennt Pricon ein Einsparpotenzial von bis zu 97% CO₂-Emissionen und 7,5 Kilogramm Abfall pro Verpackung. Grundlage ist eine ökologische Bewertung durch Ökopol aus dem November 2024.

Zudem präsentierte Pricon im Frühjahr mit „Localframe.works“ ein System zur Fertigung von Brillenfassungen im 3D-Druck. Augenoptiker sollen damit Fassungen in verschiedenen Farbvarianten direkt vor Ort produzieren können.

Zur Ehrung erklärte die Geschäftsführung von Pricon: „Die Auszeichnung als ,Business Innovator‘ ist für uns eine besondere Anerkennung unserer Arbeit und unseres kontinuierlichen Anspruchs, die Zukunft aktiv zu gestalten. Sie bestärkt uns darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen, Chancen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern nachhaltige Mehrwerte zu schaffen.“