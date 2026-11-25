Porträts des Künstlers Paolo Ventura begleiten die Einführung der neuen Brillenkollektion von Snob Milano und Massimo Alba. Bilder: Snob Milano

Vier Brillenfassungen zum Auftakt der neuen Kooperation

Durch eine gemeinsame Kollektion mit dem italienischen Luxuslabel Massimo Alba erweitert Snob Milano sein Portfolio um eine zusätzliche Modemarken-Kollektion. Die erste neue Linie aus der Zusammenarbeit umfasst vier runde, leicht eckige und von Aviator-Brillen inspirierte Formen. Ergänzt wird das Angebot durch Glastönungen in Braun-, Grau-, Grün- und Bernsteinnuancen.

Die von Snob Milano produzierten und vertriebenen Modelle greifen gestalterische Merkmale auf, die bereits die Bekleidungskollektionen von Massimo Alba prägen, darunter matte Oberflächen und zurückhaltende Farbwelten. Dabei soll auch die haptische Gestaltung der Fassungen eine Rolle spielen. Charakteristisch sind matte Oberflächen und bewusst unregelmäßige Farbübergänge.

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Begleitend zur Einführung hat der italienische Künstler Paolo Ventura eine Serie gemalter Porträts geschaffen. Die Arbeiten sollen die Kollektion visuell interpretieren und werden als Teil der Kommunikationskampagne eingesetzt.