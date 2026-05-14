Visualtraining im Fußball

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Leistungsoptimierung durch Visualtraining – ein Fallbeispiel Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 05/2026

Durch standardisierte Screenings und sportartspezifische Tests können Wahrnehmungsdefizite identifiziert werden, die im Alltag häufig unentdeckt bleiben. In dynamischen Sehsituationen können sie erheblichen Einfluss auf Orientierung, Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungsfindung haben. Das folgende Beispiel zeigt, wie eine individuell angepasste, sportartspezifische Korrektion und ein gezieltes Visualtraining zu messbaren Leistungssteigerungen und einer nachhaltigen Optimierung des Spielverhaltens führen können

Wie sich visuelle Einschränkungen im Sport konkret auswirken, verdeutlicht das Fallbeispiel eines jungen zentralen Mittelfeldspielers. Trotz guter athletischer Werte und langjähriger Fußballerfahrung seit der Kindheit zeigte sich in den vergangenen Jahren eine signifikante Leistungsverschlechterung. Diese äußerte sich insbesondere in vermehrten Fehlpässen, verlorenen Zweikämpfen und einer insgesamt nachlassenden Spielübersicht.

Aus einem Leistungsträger auf Landesklassen-Niveau im Jugendbereich war ein Spieler geworden, der im Männerbereich der Kreisliga zunehmend Schwierigkeiten hatte, sein tatsächliches Potenzial abzurufen.

Visuelle Anforderungen im modernen Fußball

Bevor auf die Ausgangssituation des Spielers eingegangen wird, lohnt sich ein Blick auf die visuellen Anforderungen im Fußball. Gerade im zentralen Mittelfeld sind eine schnelle visuelle Informationsverarbeitung, eine ausgeprägte periphere Wahrnehmung und eine präzise Blicksteuerung entscheidend für Orientierung, Handlungsauswahl und Spielübersicht.

Die visuellen Anforderungen im Fußball sind vielfältig und greifen wie Zahnräder ineinander. Sie bilden die Grundlage für die Erstellung eines individuellen visuellen Leistungsprofils, auf dessen Basis weiterführende Screenings sowie ein gezieltes Visualtraining aufgebaut werden können. Besonders relevant sind dabei folgende visuelle Teilfunktionen:

Visus (statisch und dynamisch): Die zentrale Sehschärfe bildet die Grundlage aller visuellen Leistungen und bestimmt, wie früh und klar Spieler den Ball, Mit- und Gegenspieler wahrnehmen.

Peripheres Sehen: Ein gut funktionierndes Gesichtsfeld erlaubt die gleichzeitige Wahrnehmung von Ball, Mit- und Gegenspielern und fördert Spielübersicht sowie schnelle Passentscheidungen.

Tiefenwahrnehmung: Sie ermöglicht eine präzise Einschätzung von Entfernungen und beeinflusst Timing und Genauigkeit bei Pässen, Zweikämpfen und Kopfbällen.

Kontrastempfindlichkeit: Eine gute Kontrastwahrnehmung erleichtert das Erkennen von Ball, Spielern und Linien – besonders bei schlechten Lichtverhältnissen oder unter Flutlicht.

Akkommodation: Der häufige Wechsel zwischen Nah- und Fernblick erfordert eine schnelle und flexible Scharfstellung der Augen.

Blickmotorik: Schnelle und präzise Augenbewegungen ermöglichen es, relevante Informationen rasch zu erfassen und den Überblick über das Spielgeschehen zu behalten.

Augen-Fuß-Koordination: Die enge Kopplung von visueller Wahrnehmung und motorischer Ausführung ist Voraussetzung für präzises Dribbling, Passen und Schießen.

Farbwahrnehmung: Eine sichere Farbdifferenzierung erleichtert die schnelle Unterscheidung zwischen Mit- und Gegenspielern.

Reaktionszeit: Visuelle Informationen müssen schnell verarbeitet und in motorische Handlungen umgesetzt werden.

Blendungstoleranz: Der Umgang mit grellem Sonnenlicht oder intensivem Flutlicht ist wichtig, um auch unter schwierigen Lichtbedingungen sicher agieren zu können.

Antizipation: Die Fähigkeit, aus visuellen Hinweisen mögliche Spielentwicklungen frühzeitig abzuleiten, ermöglicht schnellere Entscheidungen und eine bessere Positionierung.

Ausgangssituation des Spielers

Im Zentrum des Fallbeispiels steht ein 21-jähriger Student, der seit vielen Jahren ambitioniert Fußball spielt und zusätzlich regelmäßig Rad fährt. Er agiert im zentralen Mittelfeld, trainiert mehrmals pro Woche und war im Jugendbereich Leistungsträger in der Landesklasse. In den vergangenen Spielzeiten kam es jedoch zu einem deutlichen Leistungsabfall. Trotz intensiven Trainings blieb der erhoffte Fortschritt aus, sodass er inzwischen im Männerbereich in der Kreisliga eingesetzt wird.

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Aus Sicht des Spielers und seines Trainers zeigten sich insbesondere Einschränkungen in Spielübersicht, taktischem Vermögen und Entscheidungsfindung. Gegenspieler wurden im peripheren Sehen häufig zu spät wahrgenommen, Zweikämpfe einen Moment zu spät geführt und Pässe unter Druck zunehmend ungenau gespielt.

Der Spieler berichtete zudem über zeitweises verschwommenes Sehen in Fern- und Nahbereich sowie über eine schnelle visuelle Ermüdung bei längerer Naharbeit, etwa im Studium.

Bisher war er mit einer Fernbrille versorgt, die jedoch kaum genutzt wurde. Zusätzlich trug er selbst ausgewählte Monatstauschlinsen aus der Drogerie, die weder professionell angepasst noch regelmäßig kontrolliert wurden. Er beschrieb, dass die Kontaktlinsen unsicher saßen und insbesondere bei schnellen Blickwechseln sowie längeren Tragezeiten häufig verrutschten.

Der zentrale Wunsch des Spielers bestand nun darin, in allen Entfernungen wieder stabil und komfortabel zu sehen, eine professionell angepasste sportartspezifische Kontaktlinsenversorgung zu erhalten und damit seine fußballerische Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Visuelle Analyse und sportartspezifische Kontaktlinsenversorgung

Die ersten Messungen zeigten, dass die vorhandene Brillenkorrektur deutlich von einer optimalen Fernkorrektion abwich. Mit der bisherigen Fernbrille wurde lediglich ein binokularer Visus von 0,40 erreicht. Die Untersuchung des vorderen Augenabschnitts sowie die Tränenfilmanalyse ergaben dagegen einen unauffälligen Befund.

Die anschließenden Funktionstests mit den bislang getragenen Kontaktlinsen zeigten deutliche Auffälligkeiten bei Augenbewegung, Akkommodation und Vergenz. Die subjektive Refraktionsbestimmung ergab folgende Werte:

Rechts: sph: −5,50 dpt; cyl: −1,00 dpt; A: 180°; Vcc: 1,0

Links: sph: −5,25 dpt; cyl: −0,75 dpt; A: 180°; Vcc: 1,0

Auf Grundlage dieser Refraktionswerte sowie der Befunde am vorderen Augenabschnitt und der Tränenfilmanalyse wurde eine torische Monatstauschlinse aus hochwertigem Material gewählt, die eine optimale Sauerstoffversorgung vom Zentrum bis in die Peripherie gewährleistet. Parallel dazu wurde eine neue Brillenkorrektur für den Alltag angepasst, die auch bewusst als Ergänzung zum Kontaktlinsentragen genutzt werden sollte, um die Tragezeiten der Linsen nicht unnötig zu überstrapazieren.

Ergänzend wurde ein individuell abgestimmtes Visualtraining entwickelt, das gezielt an den zuvor identifizierten funktionellen Defiziten ansetzte.

Konzeption und Zielsetzung

Das Visualtraining wurde individuell aus den Ergebnissen der Eingangsuntersuchung abgeleitet. In einer vierwöchigen Startphase absolvierte der Spieler täglich zwei kurze Übungseinheiten sowie eine ergänzende Entspannungsübung.

Das Training folgte einem stufenweisen Aufbau: Zunächst entstand eine stabile funktionelle Basis, anschließend folgte eine schrittweise Steigerung der Anforderungen, bevor im weiteren Verlauf insbesondere die visuelle Belastbarkeit und Ausdauer trainiert wurden. Schwerpunkte lagen auf Augenfolgebewegung, Fusionsübungen, Akkommodationstraining sowie der Erweiterung von Blick- und Gesichtsfeld. Typische Trainingsinhalte waren Übungen mit der Brock-Schnur, dynamisches Sehen (mittels Marsden Ball), Nah-Fern-Wechsel mit dem Flipper und spezifischen Tafeln sowie periphere Reiz-Reaktions-Aufgaben. Diese wurden im weiteren Verlauf zunehmend in fußballspezifische Drills mit Ball integriert.

So entstand ein kompaktes, praxisnahes Trainingsprogramm, das sowohl die neue Kontaktlinsenversorgung stabilisierte als auch zentrale visuelle Funktionen für das Spiel im Mittelfeld gezielt stärkte.

Verlauf und Ergebnisse des Visualtrainings

Bereits nach der Eingewöhnungsphase an die neue Korrektion und dem Beginn des Visualtrainings zeigten sich erste positive Veränderungen. Der Spieler berichtete über eine spürbare Verbesserung des Nahsehens; längere Arbeiten am Computer wurden als deutlich entspannter empfunden. Auch Blickwechsel zwischen Nah- und Fernbereich gelangen zunehmend leichter.

Zur Verlaufskontrolle erfolgten auf dem Fußballplatz erneut verschiedene zusätzliche Tests, teilweise in adaptiven Varianten, um unterschiedliche Lichtsituationen und fußballspezifische Spielsituationen zu berücksichtigen. Dazu gehörten unter anderem Messungen von Visus und Kontrastsehen. Auch die Tiefensehschärfe, überprüft mittels Stangentest, erzielte sehr gute Ergebnisse.

Darüber hinaus verbesserte sich die Akkommodationsdynamik deutlich. Die Testung verschiedener fußballspezifischer Blicksituationen – etwa beim Auf- und Abblick im Rahmen der Kopfballannahme – ergab stabile und ausdauernde Leistungswerte. Übungen mit der Brock‑Schnur ließen sich erfolgreich in das Training integrieren und sind inzwischen fester Bestandteil des Trainingsalltags, wobei sie gezielt zur Steigerung der visuellen Leistungsfähigkeit beitragen.

Der Vergleich der Trainerbewertungen vor und nach der Korrektionsanpassung und dem Visualtraining zeigte über den Verlauf einer Saison deutliche Verbesserungen. Die Auswertung erfolgte anhand eines standardisierten Beobachtungs- und Bewertungsbogens, der eine objektive Dokumentation der Fortschritte in Technik, Taktik und persönlichen Eigenschaften des Spielers ermöglichte.

Technische Fertigkeiten: Dribbling, kurze und lange Pässe sowie Kopfballspiel verbesserten sich sichtbar.

Kondition und Koordination: Lauf- und Bewegungsschnelligkeit sowie Antrittsvermögen nahmen zu.

Taktisches Spielvermögen: Verbesserungen zeigten sich im 1-gegen-1-Spiel, im schnellen Umschalten von Angriff auf Verteidigung sowie weniger Foulspiele.

Persönliche Faktoren: Auch Selbstvertrauen und Spielpräsenz wurden vom Trainer deutlich positiver bewertet.

Visuelle Stärke als Grundlage für spielerische Klasse

Das Fallbeispiel zeigt eindrücklich, wie eng visuelle Leistungsfähigkeit und sportliche Performance miteinander verbunden sind. Eine präzise optometrische Versorgung in Kombination mit sportartspezifischem Visualtraining kann entscheidend dazu beitragen, Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Spielverhalten zu optimieren. Gleichzeitig unterstreicht es die Bedeutung einer frühzeitigen und optimalen visuellen Versorgung – idealerweise bereits im Kindes- und Jugendalter. Visuelle Faktoren sollten daher im leistungsorientierten Fußball stärker berücksichtigt und frühzeitig in Trainingskon­zepte integriert werden.