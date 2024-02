Euronet: Zuwachs im Vertriebsteam

Lukas Pitschmann betreut die Kunden im Bereich Marketing-Services. Bild: Euronet

Pitschmann als Ansprechpartner für Augenoptiker und Hörakustiker

Mit Lukas Pitschmann hat die Euronet Software GmbH seit dem 1. Januar 2024 einen erfahrenen Hörakustik-Meister in ihren Reihen. Der 35-jährige Mitarbeiter wird für die Betreuung der Kunden im Bereich Marketing-Services in der Vertriebsregion West zuständig sein.

Der Hörakustiker aus Willich verfügt trotz seines jungen Alters über langjährige Erfahrungen als Filialleiter und Shopmanager. Das dabei gesammelte kaufmännische und fachliche Wissen wird er zukünftig in die Betreuung der Kunden in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen einbringen.

Anzeige

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Hörakustikern und Augenoptikern“, so Lukas Pitschmann. „Kommunikation ist meine Leidenschaft, und in dieser Position kann ich meine Erfahrung voll einbringen, um Potenziale im Bereich Marketing in beiden Branchen freizusetzen.“