Oakley: Sports Experts beim NFL-Spiel in München

Spannende Einblicke für Partner-Augenoptiker

Erstmals wurde am 13. November 2022 ein Spiel der National Football League in Deutschland ausgetragen. Anlässlich dieses großen sportlichen Highlights hatte Oakley teilnehmende Augenoptiker seines Sports Expert Programms nach München in die Allianz Arena eingeladen. Oakley ist mehrjähriger Partner der NFL und feierte mit diesem Event zugleich den Launch ihrer neuen Brillenkollektion des American Football Stars Patrick Mahomes.

Mit dem Sports Expert Program, kurz SEP, bietet Oakley teilnehmenden Augenoptikern in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einen Informations- und Community-Building-Kanal. Im Rahmen dieses Programms werden Mitglieder mit Informationen, News und Einblicken rund um die Marke versorgt und erhalten Zugang zu exklusiven Event-Specials, wie diesem Besuch des begehrten NFL-Spiels nebst einem Wochenend-Begleitprogramm à la American Way of Life.

American Way of Life erkundet

Das Wochenende startete in einer Münchener Bar mit einer kulinarischen Reise nach Amerika. Mit Burger, Pommes und Bier wurde die amerikanische Tradition gelebt und gefeiert. Der folgende Spieltag der NFL begann im neuen Oakley Showroom im MOC München, wo die Teilnehmer exklusive Einblicke in die neuesten Kollektionen bekamen. Im Anschluss erlebten die 20 Sports Experts mit rund 70.000 Fans in der Allianz Arena das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks.

Im Rahmen der Partnerschaft mit der NFL stellt Oakley den Football-Spielern Football-Visiere, Premium-Brillen und NFL-Lizenzprodukte, die alle auf der Prizm Lens Technology basieren, zur Verfügung. Oakley platzierte sich damit erfolgreich auf dem größten Sportevent des Jahres und ließ die Football-Stars mit den Visieren perfekt performen. „Wir freuen uns sehr, mit der National Football League und ihren Spielern zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der Performance zu erweitern und ihnen mit der Prizm Technologie ein besseres Seherlebnis auf dem Feld zu ermöglichen“, so Olaf Dunz, EssilorLuxottica Marketing Director für die DACH-Region.

