Weihnachts-Special von Rodenstock

Rodenstock B.I.G. Mas. Bild: Rodenstock

Brillenglashersteller unterstützt Partneroptiker mit Weihnachts-Angeboten

Mit einem besonderen Weihnachts-Special können Partneroptiker von Rodenstock nun ihre Endkunden zum Fest überraschen. Ob als Dankeschön für Bestandskunden, interessierte Neukunden oder Geschenkesuchende. Optiker können jede ihrer Kundengruppen mit biometrischen Brillengläsern von Rodenstock gezielt ansprechen und so ihren Umsatz bis ins Neue Jahr hineinsteigern.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Kundenansprache. Sei es der Posteinwurf vom bekannten Optikerladen, oder Zeitungsbeileger sowie Social Media Post. Auch Geschenkgutscheine sind in dem Weihnachts-Special enthalten. Geschenksuchende können einen exklusiven Gutschein ihres Optikers verschenken. Auch hierbei unterstützt Rodenstock seine Partner mit einem schön gestalteten, hochwertigen Geschenkgutschein, den der Optiker auf seinen Betrieb personalisieren kann.

Weitere Informationen finden interessierte Optiker unter Rodenstock.