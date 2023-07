Apollo: Einzug in neue Dienstleistungszentrale

Neue Apollo Dienstleistungszentrale / © Apollo

Umzug in Schwabach mit über 400 Beschäftigten

Deutschlands filialstärkster Optiker Apollo zieht mit seinen über 400 Beschäftigten von der Wallenrodstraße in die Alte Rother Straße in Schwabach, so eine Meldung des Unternehmens. Der zukunftsfähige Neubau zeichne sich durch eine nachhaltige Bauweise sowie moderne Innengestaltung aus

Nach weniger als zwei Jahren nach dem Spatenstich bezog Apollo seine neue Dienstleistungszentrale, gab das Unternehmen heute bekannt. Insgesamt umfasse der Gebäudekomplex ca. 8.500 m² von denen Apollo 5.000 m² selbst beziehen werde. Die restliche Bürofläche soll vermietet werden. In der ehemaligen Dienstleistungszentrale in der Wallenrodstraße war Apollo seit 1999 ansässig.

„Die Entfernung von unserer bisherigen Dienstleistungszentrale ist mit 750 Metern nicht weit, doch in Sachen moderner Bürogestaltung, Effizienz und nachhaltiger Bauweise haben wir einen großen Sprung gemacht“, sagt Nihat Aydin, Managing Director Apollo. „Ich freue mich sehr darauf, von hier aus gemeinsam die Zukunft von Apollo zu gestalten.“

Klimaschutz auf allen Ebenen

Beim Bau des Bürokomplexes, wurde bereits bei der Planung ein besonderer Fokus auf den Faktor Nachhaltigkeit gelegt. So sei das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, Apollo könne dadurch einen Teil der benötigten Energie klimafreundlich selbst erzeugen. Darüber hinaus wurde das Dach begrünt, um als idealer Zwischenspeicher für ablaufendes Regenwasser zu dienen, Feinstaub aus der Luft zu binden und die Artenvielfalt zu fördern. Zudem wirke die Begrünung wie eine natürliche Klimaanlage.

Die Heizungs- und Kühlungssysteme funktionieren ausschließlich über umweltfreundliche Wärmepumpen. Um das Gebäude herum wurden ausnahmslos heimisch vorkommende Bäume und Sträucher gepflanzt, die nur wenig Wasser benötigen. Ab Anfang August stehen außerdem 6 Pkw E-Ladestationen auf den insgesamt 125 Parkplätzen zur Verfügung. Geplant sind zusätzlich Ladesäulen für E-Fahrräder.

Beim Gebäudebau wurde auf den Einsatz von nachhaltigen Bauelementen geachtet. Der Eigentümer, die Allgemeine Landesboden Grundbesitz GmbH, strebt diesbezüglich eine LEED-Gold-Zertifizierung an, weltweit eines der erfolgreichsten Klassifizierungssysteme für nachhaltige Gebäude

Moderne Büros für das hybride Zeitalter

Auch bei der Innengestaltung hatten die Verantwortlichen die neue und zukünftige Arbeitswelt im Blick. So spiegelt das moderne Büro- und Gebäudekonzept das hybride Zeitalter wider. Die Büros bieten rund 200 Mitarbeitenden Platz, darüber hinaus verfügt das Gebäude über 104 Besprechungsplätze. Vier Work-Cafés laden das Team Apollo ein, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und miteinander zu arbeiten. Wichtige Orte der Begegnung für alle vor Ort.

Filiale und Ausbildungsstätte finden hier ebenfalls eine neue Heimat

Neben der Dienstleistungszentrale ist in dem Gebäude auch eine Apollo Filiale untergebracht, die zuvor ebenfalls in der Schwabacher Wallenrodstraße ihren Sitz hatte. Neun Beschäftigte bieten hier Sehtests an und beraten kompetent zu neuesten Brillen- und Sonnenbrillentrends.

Aufbau und Look der Filiale folgen bereits dem neuen Ladenbaukonzept von Apollo, nach dem künftig alle neuen Stores aufgebaut sein sollen. Die über 1.200 Produkte werden zum Teil in einzelnen, beleuchteten Regalfächern und verglasten Schubladen gezeigt. Darüber hinaus empfängt die Filiale mit einem edlen Look aus warmem Holz, verspiegelter Bronze, schicken Möbeln und Keramikböden.

Die hausinterne Ausbildungsstätte mit derzeit 60 Auszubildenden ist ebenfalls bereits seit Ende Mai in der neuen Dienstleistungszentrale beherbergt. Hier werden die Nachwuchstalente ab Mitte Juli zu Kaufleuten im Einzelhandel sowie zum Augenoptiker und zur Augenoptikerin ausgebildet. Modernste Technik sorgt dafür, dass der Lernstoff künftig auch im Hybridunterricht vermittelt werden kann. In zwei Werkstätten lernen die Auszubildenden handwerkliche Tätigkeiten wie Automatenschliff oder die Anfertigung einer Bohrbrille. Wie alle neuen Ausbildungszentren ist auch dieses barrierefrei zugänglich. Weiteres Highlight: Drei Desk-Bikes, um körperliche Betätigung und Lernen spielend zu verbinden.