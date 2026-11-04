BrillenWeltweit: Drei Absolventen schließen Ausbildung ab

Augenoptiker Mohamadou Tigla Nadje (links) mit drei weiteren neuen Augenoptiker-Kollegen in Yaoundé, Kamerun. Foto: BrillenWeltweit

Unterstützung ermöglicht Augenoptik-Ausbildung in Kamerun

Der Verein BrillenWeltweit, der gebrauchte Brillen sammelt, aufbereitet und internationale Hilfsprojekte unterstützt, hat drei angehenden Augenoptikern in Kamerun den erfolgreichen Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung in Douala ermöglicht. Die Ausbildungskosten wurden nach Angaben des Vereins vollständig übernommen.

Dazu gehörten unter anderem Schulgebühren, Unterkunft, Verpflegung, Lernmaterialien, Computer sowie weitere Ausgaben während der Ausbildungszeit. Mit dem Abschluss stehen den Absolventen nun neue berufliche Möglichkeiten offen. Gleichzeitig soll die augenoptische Versorgung in ihren Heimatregionen gestärkt werden, in denen qualifizierte Fachkräfte vielerorts fehlen.

Ende Oktober konnte der neue Augenoptiker seine Urkunde in Empfang nehmen. Foto BrillenWeltweit

Aufnahme in den Berufsverband

Nach dem erfolgreichen Abschluss wurden die drei Absolventen in die kamerunische Augenoptiker-Innung aufgenommen. Mohamadou Tigla Nadje erhielt seine Urkunde am 27. Oktober in Yaoundé nach der Vereidigung als Augenoptiker und ist nun Mitglied der Berufsorganisation.

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Bereits zuvor hatten Biendonné Mbkouwaibai und Daniel Likamata ihre Urkunden erhalten. Likamata verfügt zusätzlich über eine Qualifikation im Bereich Optometrie.

Hilfe auch für den nächsten Karriereschritt

Nach Angaben von BrillenWeltweit soll die Unterstützung der drei Absolventen fortgesetzt werden. Derzeit werden Betriebe mit gebrauchten Maschinen, Geräten und einer ersten Warenausstattung versorgt. Ein Container mit entsprechender Ausrüstung befindet sich bereits auf dem Weg nach Maroua im Norden Kameruns.

Mit dem Ausbildungsabschluss verfügen die drei Absolventen nun über die Voraussetzungen, um künftig zur augenoptischen Versorgung vor Ort beizutragen.