Charmant: Fassungen im trendigen Peach Fuzz

Das übergroße quadratische Modell von Ad Lib zeigt als eine von mehreren Marken des Brillenherstellers die Pantone-Farbe des Jahres 2024: Peach Fuzz. Bild: Charmant

Pantone-Farbe des Jahres 2024 für den Sommer

In den Bereichen Ästhetik und Design ist Pantone der Taktgeber für die Mode- und Accessoirebranche. Das weiß auch der Brillenhersteller Charmant und sieht den nahenden Sommer als perfekten Zeitpunkt, um Fassungen gleich mehrerer Marken im trendigen Pfirsich-Farbton Peach Fuzz vorzustellen.

Anzeige

Während die Pantone Trend-Farbe des Jahres bereits im Winter bekanntgegeben wurde, soll der Farbton nun auch zu den Augenoptikern und Brillenträgern herüberschwappen. Brillenfassungen seiner Marken Ad Lib, Elle sowie Esprit zeigen Pfirsichtöne, kombiniert mit rosa- und beigefarbenen Akzenten. So auch beim Modell Ad Lib – Ab3603 Rg, einer Fassung, wo das dünne Profil von dem trendigen Pfirsichton an den Bügelenden, der sich auch an der Brauenlinie wiederfindet, dominiert wird.