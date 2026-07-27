Deutscher Hörakustik Award: Premiere in Hamburg

58 Betriebe wurden beim ersten Deutschen Hörakustik Award ausgezeichnet. Foto: Lukes Engelhardt

Neue Branchenauszeichnung mit breiter Resonanz

In Hamburg ist erstmals der Deutsche Hörakustik Award vergeben worden. Rund 90 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, bei der 58 Hörakustikbetriebe ausgezeichnet wurden.

Bei der Premiere am 20. Juni erhielten 28 Preisträger ihre Auszeichnung persönlich vor Ort. Zusätzlich wurden Leistungen in mehreren Kategorien gewürdigt, darunter Female Leadership, Newcomer, Hörimplantate, Kinderakustik und Top Arbeitgeber.

Auswahlverfahren und Jury im Überblick

Die Bewertung übernahm eine Jury aus Branchenvertretern, darunter Dr. Dirk Oetting, Horst Warncke, Jan Niklas Kennedy, Kay Stamer sowie die Initiatoren Veronika Vehr und Christian Tilleke. Grundlage war ein mehrstufiges Verfahren mit Fragebögen sowie der Analyse von Online-Auftritten und Bewertungen.

Foto: Lukes Engelhardt

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Besonders viele Bewerbungen gingen in der Kategorie Female Leadership ein. „Gerade die Businessladies haben es verdient, dass ihre Leistung gesehen und gewürdigt wird. Dafür stehe ich mit meinem Namen“, sagte Veronika Vehr.

Branche setzt auf Austausch und Netzwerk

Neben der Preisverleihung nutzten die Teilnehmer den Abend für Austausch und Kontakte. Mehrere Unternehmen reisten mit ihren Teams an, einzelne verbanden die Teilnahme mit internen Anlässen wie Jubiläen.Der Award soll laut Veranstaltern vor allem inhabergeführte Betriebe sichtbarer machen. Eine Fortsetzung ist geplant: Die nächste Verleihung ist für 2027 angekündigt