Silmo Singapore: Zweite Messe-Ausgabe im April

Zum 15. Mal in Folge wurde an der Hochschule Aalen der begehrte Karl Amon Optometry Award verliehen. In diesem Jahr geht der Preis an Jessica Gruhl und Maximilian Aricochi. Die beiden Jahrgangsbesten 2022 des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) erhielten die Auszeichnung im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung der Hochschule am Freitag, den 11. November 2022.