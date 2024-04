EAH Jena: Hochschulinformationstag für Studieninteressierte

Wie auf dem Bild zu sehen sollen möglichst viele Studieninteressierte den Hochschulinformationstag (HIT) am 13. April auf dem Campus der Ernst-Abbe-Hochschule Jena nutzen. Foto: Sebastian Reuter

Campus und Studienmöglichkeiten am 13. April 2024 kennenlernen

Die auch im Bereich Augenoptik/Optometrie versierte Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH Jena) lädt zum Hochschulinformationstag (HIT) am 13. April 2024 ein. Dann haben alle Interessierten die Möglichkeit, in die spannende Welt von Studium, Wissenschaft und Forschung einzutauchen.

Zahlreiche Angebote aus den verschiedenen Fachbereichen sollen bei den Gästen von 9:30 bis 15:00 Interesse wecken. Als Highlights nennt die Hochschule Präsentationen zu Virtual Reality, humanoiden Robotern und Eyetracking. Komplettiert wird das Angebot mit Vorträgen zu den Bachelor- und Masterstudiengängen, zu Bewerbung und Einschreibung sowie zu weiteren studienrelevanten Themen wie Studienfinanzierung und studentischem Wohnen.

Auch die Studienprogramme (Bachelor und Master, Vollzeit und berufsbegleitend) im Bereich Augenoptik/Optometrie werden am Hochschulinformationstag in Präsenz an der EAH und darüber hinaus online/hybrid thematisiert. So werden Prof. Wolfgang Sickenberger und Prof. Stephan Degle von 11:00 bis 12:00 Uhr die Vorstellung „Vollzeit oder berufsbegleitend – Bachelor und Master in der Optometrie“ halten.

Weitere Informationen gibt es unter www.eah-jena.de/hit.