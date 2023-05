Eschenbach Optik: Zwei neue Gebietsleiter

V.l.: Jonas Heidorn und Philipp Scholz sind seit April für die Kunden im Einsatz. Bilder: Eschenbach Optik

Für Baden-Württemberg und Niedersachsen

Eschenbach Optik präsentiert Verstärkung im Vertrieb für die Bereiche Vision Technology Products und Sport Optics. Philipp Scholz, 31, ist seit dem 1. April 2023 als Gebietsleiter für den Vertrieb der Vision Technology Products und Sportoptik-Produkte in der Region nördliches Baden-Württemberg verantwortlich. Der ausgebildete Bürokaufmann und Augenoptikermeister verfügt über fundiertes Wissen in der fachgerechten Beratung und dem Verkauf von vergrößernden Sehhilfen. Zuletzt war er für Heimes Optik & Akustik in Cochem tätig.

Ebenfalls seit April verstärkt Jonas Heidorn, 31, das Außendienstteam von Eschenbach Optik. Als Gebietsleiter in Niedersachsen verantwortet der ausgebildete Augenoptiker den dortigen Vertrieb der vergrößernden Sehhilfen und Ferngläser. Jonas Heidorn bringt mehrjährige Erfahrung in der Optik-Branche mit und arbeitete zuletzt bei Fielmann in Hamburg.