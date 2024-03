EssilorLuxottica: Transitions Academy 2024 mit Weltpremiere

Mister Spex treibt seine stationäre Expansion vor Ort weiter voran und eröffnet in der Vorweihnachtszeit neue Stores in Mainz und Hamburg. In der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz ist es die erste stationäre Niederlassung von Mister Spex, in Hamburg eröffnet bald der insgesamt vierte Store.