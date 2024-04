Eschenbach Optik: Brillen-Spende für weltweite Hilfsprojekte

Dr. Peter Braunhofer, Eschenbach CFO/CEO, mit den Modellen für Brillen-ohne-Grenzen. Foto: Eschenbach Optik

Zur nachhaltigen Unterstützung in Entwicklungsländern

Eschenbach Optik stellt wieder mehrere tausend Brillenfassungen und Sonnenbrillen für die Versorgung bedürftiger Länder bereit. Das Unternehmen unterstützt damit erneut die gemeinnützige Arbeit der Hilfsorganisation Brillen-ohne-Grenzen.

In der jüngeren Vergangenheit hat der Brillenhersteller bereits mehrfach Fassungen und Sonnenbrillen an soziale Projekte gespendet. Die aktuelle Kooperation gilt nun der Hilfsorganisation Brillen-ohne-Grenzen (BoG), die schon des Öfteren erfolgreich mit Eschenbach zusammengearbeitet hat und sich für den Zugang zu Sehhilfen in Entwicklungsländern einsetzt.

Aktuell stehen zehn Paletten mit über 40.000 neuen Modellen zur Weitergabe an Hilfsprojekte in ärmere Länder im Eschenbach-Lager bereit, die demnächst von BoG in Empfang genommen werden. Die Ware umfasst ein breites Spektrum aus dem Eschenbach Eyewear Sortiment: von Kinderbrillen über Damen- und Herrenmodelle bis hin zu Sondergrößen für besonders schmale oder große Köpfe sowie Sonnenbrillen.

Die Brillen werden über die Hilfsorganisation an vertrauenswürdige Projektpartner in verschiedenen Entwicklungsländern verteilt, darunter Afrika, Asien und Südamerika. Diese Partnerschaft erleichtert Menschen in Not den Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen und verbessert ihre Lebensqualität nachhaltig.

Auch bezüglich einer konsequenten Nachhaltigkeit ergibt die Unterstützung von BoG für Eschenbach doppelt Sinn. Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft arbeitet das Unternehmen zum einen auf allen Ebenen an Lösungen, um CO₂-Emissionen zu reduzieren. Zum anderen nimmt man ebenso einen holistischen Ansatz in den Blick, der auch soziale Aspekte betrifft.