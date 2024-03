J.F. Rey: IF Design-Award 2024 für Titan-Brille

Die Fassung JF3056 gewann einen IF Design-Award 2024. Bild: J.F. Rey

Aerodynamische Verbindung von Ästhetik und Technik

J.F. Rey hat den renommierten IF Design-Award für das Titan-Modell JF3056 in der Kategorie Product gewonnen. Die innovative Technologie der Brillenfassung überzeugte dieses Jahr die 132 Designexperten in der Jury der IF International Forum Design GmbH.

Anzeige

Das Gewinnermodell ist eine Korrektionsfassung aus der JF3056 Titanium & Carbon Series, die hauptsächlich aus Titan hergestellt wird. Zu den besonderen Merkmalen gehört das aerodynamische Profil mit flachen Kanten an der Oberseite und der Nase. Das in die Edelstahlbügel integrierte, patentierte Flex-Scharnier wird durch dekorative Kohlefasereinsätze ergänzt. Die Bügelenden sind aus Acetat und mit einem Logo aus Metall und Epoxidharz versehen.