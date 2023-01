Nonius Einschleifservice: Geschäftsaufgabe nach 14 Jahren

Nicole Peters bleibt der Augenoptik-Branche auch nach „Einschleifservice Nonius“ erhalten. Bild: Nicole Peters

Wuppertaler Betrieb übernimmt auch bei Tauchmaskenverglasungen

Der Einschleifservice Nonius e.K. wurde 2009 von Nicole Peters gegründet. Nun hat sich Nonius nach vielen erfolgreichen Jahren von seinen Kunden verabschiedet. „Wir bedanken uns bei allen Kunden für die gute Zusammenarbeit. Es hat uns sehr viel Freude bereitet mit Ihnen zu arbeiten“, so Nicole Peters. Für die Nonius-Kunden sei aber gesorgt. Als Empfehlung spricht Nicole Peters den Einschleifservice Bahr aus. Mit der Inhaberin Dörthe Bahr steht sie schon seit einigen Jahren in Kontakt. Hier könnten die Kunden dieselbe Qualität erwarten und seien garantiert gut aufgehoben, so Peters.

Eine Besonderheit bei Nonius war die Verglasung von Schwimmbrillen und Tauchmasken. Auch diesen Service wird Dörthe Bahr in Zukunft in ihrem Betrieb in Wuppertal übernehmen. Sie habe das Wissen, das Material und die Formen von Nonius übernommen und werde mit dem gleichen System weiterarbeiten.

Peters bleibt der Augenoptik-Branche erhalten

Bereits 2017 hat Nicole Peters ihre zweite Firma „Brillen Guru“ gegründet und betreibt damit Marketing für inhabergeführte Augenoptiker. Hierauf wird in Zukunft ihr voller Fokus liegen, auch weil sich 2023 die Fördermöglichkeiten vom Bund nochmal erhöht hätten, und viele Kunden diese Chance nutzen würden.

Quelle: Einschleifservice Nonius/Nicole Peters