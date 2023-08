Safilo: Schwaches Nordamerika macht zu schaffen

CEO AngeloTrocchia hebt die positive Geschäftsentwicklung im asiatischen Raum hervor. Bild: Safilo

Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023

Safilo hat die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekanntgegeben. Der Zeitraum endete mit einem Umsatz von 550,1 Millionen €, was einem Rückgang von 3,6% gegenüber den 570,9 Millionen € entspricht, die in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres erzielt wurden. Die Online-Kanäle bestätigten ihren Anteil von 15% am Gesamtumsatz der Gruppe.

Der Gewinn sank um 8,4% von 62,6 Millionen € auf 57,3 Millionen €. Das bereinigte Nettoergebnis der Safilo-Gruppe in Höhe von 6,9 Mio. € gegenüber 33,7 Mio. € im ersten Halbjahr 2022 wurde u.a. durch eine Belastung in Höhe von 8,6 Mio. € aufgrund der Neubewertung der Verbindlichkeit für die Optionen auf die Anteile an Blenders beeinflusst. Im ersten Halbjahr 2022 hatte das bereinigte Nettoergebnis der Gruppe von einem Ertrag in Höhe von 8,7 Millionen € profitiert, der hauptsächlich auf die Erhöhung der Mehrheitsbeteiligung von Safilo an Privé Revaux zurückzuführen war.

Anzeige

Wachstum in Schwellenländern wie Indien und dem Nahen Osten

Im zweiten Quartal 2023 belief sich der Nettoumsatz von Safilo auf 263 Millionen €, was einem Rückgang von 8,8% zu aktuellen Wechselkursen entspricht im Vergleich zu 288,3 Millionen € im zweiten Quartal 2022. Laut Safilo spiegelte dies den erwarteten erheblichen Umsatzrückgang der Gruppe in den ehemaligen Grand Vision-Ketten in Europa wider. Dazu kam die anhaltende Schwäche des nordamerikanischen Marktes; zwei Faktoren, die durch die schlechten Wetterbedingungen noch verschärft wurden und den Verkauf von Produkten wie Sonnenbrillen in den USA behinderten.

CEO Angelo Trocchia sagte: „Zu Beginn des zweiten Quartals waren wir uns bewusst, dass unser Geschäft in diesen drei Monaten des Jahres mit den größten Gegenwinden konfrontiert sein würde, von einem immer noch schwachen Marktumfeld in Nordamerika, das durch schlechte Wetterbedingungen noch verschärft wird, bis hin zum erwarteten deutlichen Rückgang unseres Umsatzes in den ehemaligen Grand Vision-Ketten in Europa, einem Markt, in dem die Leistung der anderen Kanäle weiterhin positiv war. Das Quartal verzeichnete jedoch eine starke Erholung in Asien, insbesondere dank der Wiedereröffnung Chinas, und gute Fortschritte auch in den Schwellenmärkten Indien und im Nahen Osten.“