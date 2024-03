Marcolin: Brillenkonzern erhält Gleichstellungs-Zertifikat

Freut sich über die Zertifizierung gemäß EG-Verordnung 765/2008: Sabrina Paulon, Personalleiterin der Marcolin-Gruppe. Bild: Marcolin

Besonders viele Frauen in Führungspositionen

Marcolin hat eine Gleichstellungs-Zertifizierung erhalten, die von den bei Accredia akkreditierten Zertifizierungsstellen (gemäß der EG-Verordnung 765/2008) auf der Grundlage der Richtlinien UNI/PdR 125:2022 vergeben wird. „Diese Anerkennung nach einem anspruchsvollen, mehrjährigen Weg bestätigt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens zur Förderung einer integrativen und gerechten Unternehmenskultur“, teilt der Brillenkonzern dazu mit.

Zu den verschiedenen Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Integration (Diversity & Inclusion, D&I), die in den letzten Jahren umgesetzt wurden, gehören betriebliche Sozialmaßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Elternschaft erleichtern, einschließlich der verstärkten Nutzung von Heimarbeit und Instrumenten zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Im Bereich der Fortbildung wurde die Leadership Academy ins Leben gerufen, ein Programm für künftige Führungskräfte, welches sich mit dem Thema „Frauen in Führungspositionen“ befasst.

Die psychologische Unterstützung war Gegenstand von Fokusgruppen, die sich an werdende und gewordene Mütter richteten, sowie der Einführung eines vertraulichen psychologischen Dienstes, der allen Mitarbeitern täglich zur Verfügung steht. Zu den Maßnahmen zur Unterstützung von Eltern gehörten außerdem die Ausweitung der Möglichkeiten für Väter bei Familienanliegen Urlaub zu nehmen und weitere Vereinbarungen mit Kindertagesstätten.

Darüber hinaus zeichnet sich Marcolin durch die Anzahl der Frauen in Führungspositionen und im Top-Management aus: Die erhobenen Daten von Januar bis Oktober 2023 zeigen, dass 62% der Mitarbeiter Frauen sind, von denen 40% in Führungspositionen und 50% in leitenden Positionen tätig sind.

„Unser Weg beginnt in der Ferne, wo Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung als strategische Hebel für die Geschäftsentwicklung und die Förderung einer gerechten und geschlechterfreundlichen Kultur angesehen werden. Wir sind entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, und werden weiterhin fleißig daran arbeiten, diese Werte durch neue Projekte und Initiativen weiter umzusetzen“, sagte Sabrina Paulon, Personalleiterin der Marcolin-Gruppe.

Die Zertifizierungsstelle hat auch die Erstellung eines umfassenden und strukturierten strategischen Plans der Marcolin-Gruppe für den Zeitraum von heute bis 2025 geprüft. Gezielte Schulungen zum Thema, Initiativen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bei Einstellungsverfahren und in der Karriereentwicklung sowie zusätzliche Unterstützung für Elternschaft und Work-Life-Balance werden ebenso angeboten wie die Ernennung eines Gleichstellungsbeauftragten, der die Fortschritte des strategischen Plans und die damit verbundenen KPIs überwachen wird.