Johnson & Johnson Vision: Kostenlose Einführungs-Seminare

Bild: Johnson & Johnson Vision

Weiterbildung zur neuen Tageslinsen-Familie

Wie Kontaktlinsenanpasser und ihre Kunden von der neuen Acuvue Oasys Max 1-Day profitieren können, sollen im März wöchentliche Gratis-Einführungs-Seminare vermitteln. Bei den neuen Online-Seminaren von Johnson & Johnson Vision erhalten Augenspezialisten entsprechende Informationen über Technologien, Beratung und Anpassung sowie den Marktchancen, die die Kontaktlinsen eröffnen.

Wie aus potenziellen Kunden zufriedene und loyale Kunden werden sollen, vermitteln in den Online-Seminaren die erfahrenen Dozenten Marco van Beusekom, Senior Professional Education & Development Manager DACH & Benelux Johnson & Johnson Vision, und Daniel Ulrich, Professional Education & Development Manager Switzerland Johnson & Johnson Vision. Darüber hinaus kündigt das Unternehmen „wertvolle Tipps für die Kundenberatung und die Anpassung der neuen Premium-Kontaktlinsen“ an. Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer zudem ein Teilnahmezertifikat.

Interessierte können an den interaktiven Online-Seminaren über das Videokonferenzsystem Zoom teilnehmen. Dank einer Chatfunktion haben die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen in die Diskussion einzubringen. Passt keiner der Live Termine, stellt Johnson & Johnson Vision nach den Seminarterminen auch ein On-Demand-Seminar auf der Website zur Verfügung, das jederzeit abgerufen werden kann.

„Wir freuen uns sehr, unseren Partnern mit Acuvue Oasys Max 1-Day eine Tageslinse bieten zu können, mit denen sie selbst sehr anspruchsvolle Kunden begeistern können“, unterstreicht Marco van Beusekom, Senior Manager Professional Education and Development DACH & Benelux bei Johnson & Johnson. „Schon beim Launch-Event Anfang Februar war das Interesse der Optiker an den neuen Kontaktlinsen enorm. Deshalb konzentrieren wir uns in den kommenden Weiterbildungsseminaren auf dieses Thema, um alle Fragen des anpassenden Fachhandels in der gebührenden Tiefe zu beantworten.“

Das vollständige Online-Seminar-Programm mit allen Informationen zur Anmeldung und Teilnahme gibt es hier: www.jnjvisioncare.de/online-seminare