Coopervision: App für Augenoptik/Optometrie-Studierende

Die App soll Studenten mit Expertenwissen unterstützen. Bild: Coopervision

Tutorials, Videos und Kurse für den erfolgreichem Studienabschluss

Der Kontaktlinsenanbieter Coopervision launcht die neue App „OptiStudent“. Damit sollen Studierende der Augenoptik/Optometrie Zugang zu qualitativ hochwertigen Inhalten aus den Bereichen Augenheilkunde, Myopie-Management, Presbyopie und Astigmatismus erhalten. Zudem erfahren die Studierenden laut Coopervision mehr über spezielle Untersuchungstechniken und die Anpassung von Kontaktlinsen. Jeder Abschnitt enthalte Interviews, Tutorials, Videos und Kurse. „Unser Ziel ist es, den augenoptischen Nachwuchs bestmöglich beim Lernen zu unterstützten. Dafür stellen wir ihnen über die App Expertenwissen zur Verfügung, das ihnen für ihr Studium wertvolle Informationen vermittelt“, so Petra Zapsky, Head Professional Affairs and Myopia Management Coopervision DACH.

Darüber hinaus können sich Studierende über die App für den Coopervision OptiStudent-Award, ehemals FORCE, bewerben. Dieser jährlich durchgeführte Wettbewerb des Unternehmens richtet sich an Studierende der Augenoptik/Optometrie in ganz Europa. Der Gewinner geht mit dem Titel „Coopervision OptiStudent of the Year“ nach Hause. In diesem Jahr findet das Finale des Wettbewerbs am 16. September im Innovation Center von Coopervision in Budapest statt.

Die App ist auf Englisch nutzbar und kann kostenlos in den bekannten App-Stores heruntergeladen werden.