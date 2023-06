EssilorLuxottica: Emporio Armani goes green

Kampagnenmotiv der Sustainable-Collection. Bild: EssilorLuxottica

Sustainable-Collection der Fashion-Brand

Anlässlich des World Ocean Day 2023, den die Vereinten Nationen seit 2009 immer am 8 Juni begehen, kündigt die EssilorLuxottica-Marke Emporio Armani an, mit einer nachhaltigen Brillenkollektion ihr Engagement zur Reduzierung fossilbasierter Stoffe auch im Eyewear-Bereich fortsetzen zu wollen. Die neuen Sonnen- und Korrekturbrillen für Damen und Herren sind aus biobasiertem Acetat gefertigt; auch die Brillengläser bestehen größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen. Geliefert werden die Fassungen zudem in einer Verpackung aus recycelten Materialien.

Da auch trotz Krisen und anhaltend hoher Inflation Konsumenten bereit seien, für nachhaltige Produkte einen höheren Preis zu bezahlen, sollen Partneroptiker davon bestmöglich profitieren. Und auch ihren Teil dazu beitragen, die Meere vor Plastikverschmutzung zu schützen. Hierfür bietet das Unternehmen eine Marketing-Unterstützung an, zu der ein Dekopaket mit neuen Kampagnenmotiven für den POS gehört, das laut EssilorLuxottica ebenso aus nachhaltigen Materialen produziert ist. Zudem können teilnehmende Optiker Bildmaterial und Vorlagen für Postings auf ihren Social-Media-Kanälen sowie für E-Mail-Newsletter und Website-Banner abrufen.