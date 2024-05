Safilo: Hugo Eyewear wird Partner des VCARB Formel-1-Team

In seinen Expert-Trainings im Rahmen der Eschenbach Academy bildet Eschenbach Optik Augenoptiker zu Experten rund um vergrößernde Sehhilfen aus. Die ganztägigen Seminare finden bundesweit in verschiedenen Städten statt und vermitteln vertieftes Produktwissen und Kompetenzen für eine sachkundige, einfühlsame Beratung. Die Termine für das Jahr 2023 beginnen ab April – Anmeldungen sind online in der neuen Eschenbach Academy oder per Formular möglich.