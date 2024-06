Zeiss: Experten-Portal zu progressiver Myopie

Bild: Zeiss

„Myopia Insights Hub“

„Der Schlüssel zur Bekämpfung der Myopie ist die Aufklärung aller Beteiligten, also von Eltern, von Kindern, der Gesellschaft und der augenoptischen Experten“, erklärt Zeiss anlässlich der Einführung eines Infoportals, das dieses selbst erklärte Ziel nun weiter vorantreiben soll.

Die neue Online-Plattform Myopia Insights Hub umfasst einen Newsticker, einen Bereich für Artikel und Beiträge mit ausführlichen Informationen sowie den Bereich „Downloads und wissenschaftliche Artikel zu Myopie“, in dem veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Myopie mit Beteiligung der Aalener aufgeführt sind. Darüber hinaus verlinkt der Hub zu Informationen für Eltern und Verbraucher sowie zum Produktportfolio des Unternehmens im Bereich Myopie-Management.

„Zeiss arbeitet und forscht seit mehr als 20 Jahren an Lösungen zum Umgang mit Myopie. Unser Wissen geben wir unter anderem auf Veranstaltungen oder auf Kongressen an die Fachwelt und unsere augenoptischen Kunden weiter. Mit dem Myopia Insights Hub bieten wir nun eine Online-Plattform, auf der wir unsere Erkenntnisse aktiv teilen und für alle Interessierten zugänglich machen – jederzeit und überall. Wir werden den Hub regelmäßig aktualisieren und neue Informationen und Artikel veröffentlichen“, sagt Prof. Padmaja Sankaridurg, Head of Global Myopia Management bei Zeiss.

Zeiss möchte sich laut eigener Aussage dabei nicht nur auf die Perspektive eines Herstellers beschränken, sondern möglichst viele spezifische Aspekte der Myopie im Allgemeinen thematisieren.

Neue Studiendaten bekannt

Zuletzt hatte der Brillenglashersteller noch anlässlich des jährlichen Treffens der Association for Research in Vision & Ophthalmology (ARVO) 2024 darüber informiert, dass sich die Wirksamkeit des „MyoCare“-Portfolios – einem für das Myopie-Management entwickelte Brillenglas – in Studien mit asiatischen und kaukasischen Kindern bestätigen konnte.

